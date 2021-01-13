У компанії «Лекхім» розповіли, коли планується зареєструвати китайську вакцину від COVID-19 в Україні

Україна може розпочати реєстрацію вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 виробництва Sinovac Biotech одразу після того, як відповідна процедура відбудеться в Бразилії. Про це повідомив на пресконференції 13 січня голова наглядової ради фармацевтичної групи «Лекхім» Валерій Печаєв.

За його припущенням, вакцинація в Бразилії почнеться 25 січня.

«12 штатів, перший – Сан-Паоло. Вони повинні зареєструвати вакцину до 25 числа. І ми сподіваємося, що це буде реєстрація 18-19-го. Щойно зареєструє Бразилія, моментально ми всі ці матеріали подаємо в наш Державний експертний центр на реєстрацію. Я думаю, що ми повинні зареєструвати вакцину в Україні до 1 лютого. Ну, можливо, 5-го, подивимося. Але на початку лютого вона повинна бути зареєстрована», – заявив Печаєв.

Директор департаменту з розвитку групи «Лекхім» Михайло Ренський додав, що компанія планує подати висновки бразильського регулятора на розгляд Міністерства охорони здоров’я.

Читайте також: Битва за вакцину від COVID-19: українські відомства сперечаються про закупівлю, а ЄС і США вже вакцинуються

«Є певні умови, будуть певні рішення бразильського регулятора АНВІЗА, будуть рішення компанії, ми всі ці висновки стосовно реєстрації представимо в МОЗ і будемо з ними обговорювати... Ми з ними вже все обговорили, але ми чекаємо на реєстрацію в Бразилії», – сказав Ренський.

13 січня видання The Wall Street Journal повідомило, що створена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина від COVID-19 показала 50% ефективності під час випробувань у Бразилії.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, коментуючи інформацію щодо результатів випробування вакцини у Бразилії на брифінгу 13 січня, зазначив, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%. В іншому випадку Україні повинні повернути кошти.

Він заявив, що ВООЗ вважає ефективність у 50% достатньою для реєстрації вакцини.