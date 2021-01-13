Китайська вакцина від коронавірусу у Бразилії виявилася ефективною лише на 50% – WSJ

Створена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина від COVID-19 продемонструвала набагато нижчу ефективність в результаті випробувань, проведених в Бразилії, ніж та, що була спочатку заявлена виробником. Про це пише The Wall Street Journal.

За результатами тестування вакцини, в якому брали участь 12 тисяч добровольців, її ефективність склала 50 відсотків. Це перше повністю завершене випробування вакцини за межами Китаю. Минулого тижня бразильський інститут Butantan, який проводив дослідження? оголосив про те, що ефективність вакцини досягає 78 відсотків. Однак у відповідь на критику бразильських вчених, які звинуватили інститут e введенні громадськості в оману, уточнив, що з початкових даних були виключені випадки захворювань «дуже слабкою формою» COVID-19.

Як зазначає WSJ, вакцину Sinovac висловили бажання отримати країни, що не мають коштів для масштабної закупівлі вакцин західного виробництва, які демонструють значно більш високу ефективність. Бразилія замовила 100 мільйонів доз китайської вакцини. Переговори про закупівлі ведуть ще сім латиноамериканських країн.

Результати випробувань повинні були з’явитися до 15 грудня. Але вони відкладалися на прохання Sinovac, яка хотіла, за словами бразильських фахівців, порівняти їх з даними випробувань, що проводяться в Туреччині та Індонезії. Американські фахівці називають таке прохання вкрай незвичайним. За попередніми даними випробувань, що проводяться в Туреччині, ефективність вакцини досягає 91 відсотка. Індонезійські фахівці, які проводять попередні випробування, повідомляють про 63-відсоткову ефективність вакцини. Китайський виробник ретельно контролює публічно доступну інформацію про свій продукт.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи інформацію щодо результатів випробування вакцини у Бразилії на брифінгу 13 січня, зазначив, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%. В іншому випадку Україні повинні повернути кошти.

«Для початку ми хочемо отримати кінцеві висновки досліджень безпосередньо, які публікуються компанією-виробником. Тому що наразі є тільки дані пресконференції виключно по Бразилії. Ці клінічні дослідження були проведені по різних країнах світу і ми повинні побачити узагальнений звіт, який публікується – це міжнародна практика», – зазначив Cтепанов.

Він заявив, що ВООЗ вважає ефективність у 50 відсотків достатньою для реєстрації вакцини.