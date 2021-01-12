ВООЗ: колективний імунітет до COVID-19 навряд чи сформується в 2021 році

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що колективний імунітет до COVID-19 навряд чи сформується цього року, навіть при тому, що в світі вже почалася вакцинація від коронавірусної хвороби.

«Навіть коли вакцини починають захищати найбільш вразливих, ми не зможемо досягти якогось рівня популяційного імунітету або «стадного імунітету» в 2021 році. Навіть якщо це трапиться в кількох районах в окремих країнах, це не захистить людей у всьому світі», – заявила 11 січня головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Сумінанат.

Попри обмежувальні заходи, вірус продовжує поширюватися в світі. Деякі країни почали кампанію з вакцинації і сподіваються, що це знизить зростання числа хворих.

Для того, щоб сформувався колективний імунітет, при якому все населення захищене від легкої передачі хвороби, рівень вакцинації має сягати 70 чи навіть 80%.

В Європі та США тривають кампанії вакцинації затвердженими вакцинами від Moderna та Pfizer-BioNTech, водночас вони сповільнюються через обмеження поставок і виробництва вакцин у поєднанні з логістичними проблемами масового щеплення.

11 січня компанія BioNTech заявила, що очікує, що нові виробничі майданчики допоможуть виготовити два мільярди доз у 2021 році порівняно з попередніми 1,3 мільярда. Це приведе до того, що один мільярд людей із 7,6 мільярдівщо живе на планеті, буде повністю вакцинований (отримає два щеплення).

ЄС із населенням у майже 450 мільйонів вже замовив майже 2,3 мільярда доз у шести виробників вакцин. Однак затверджені лише ті, що надійшли від Moderna та Pfizer-BioNTech.