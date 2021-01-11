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11 січня 2021, Київ 09:47
Новини | Коронавірус

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 90 мільйонів

У світі триває вакцинація від коронавірусу

Станом на 11 січня у світі кількість інфікованих коронавірусом становить понад 90,2 мільйона, майже 50 мільйонів вже одужали. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Найбільше хворих виявили у Сполучених Штатах (22,4 млн), Індії (10,4 млн) та Бразилії (8,1 млн).

Померли від COVID-19 1,9 мільйона людей. Найбільше летальних випадків зафіксовано у США (374 322), Бразилії (203 100) та Індії (151 160).

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 119 314 людей. Одужали понад 796 тисяч, летальних випадків – 19 835.

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