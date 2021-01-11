Голова Тернопільської ОДА вдруге захворів на COVID-19

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш вдруге захворів на COVID-19. Про це він написав у фейсбуці.

«Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно немає сумніву, що заразитися можна повторно», – повідомив Труш.

Він додав, що попереднього разу важко переніс хворобу.

«З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш ніж серйозно», – наголосив голова ОДА.

Труш закликав громадян відповідально поставитися до карантинних обмежень.

«Для їх введення є вагомі підстави, а саме – високий ризик зростання захворюваності, адже у період свят багато людей контактували між собою. Якщо ми зараз не локалізуємо інфекцію, за два-три тижні наслідки можуть бути критичними», – сказав він.

При цьому Труш заявив, що карантинні заходи в Україні «значно м’якші», ніж в інших європейських країнах.

8 січня в Україні почався тритижневий локдаун. «Післясвятковий карантин» діятиме до 24 січня включно. Вже 9 січня міський голова Тернополя Сергій Надал поскаржився на дії поліції через накладення штрафів на підприємців, що продовжили працювати.

В Україні станом на 10 січня підтверджено 1 115 026 випадків COVID-19, понад 791 тисяча людей одужали, 19 767 – померли.