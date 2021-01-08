8 січня в Україні почався тритижневий локдаун. «Післясвятковий карантин» діятиме до 24 січня включно.

Уряд обмежує:

роботу музеїв, кінотеатрів, театрів, заборонені масові культурні заходи;

роботу шкіл та університетів;

спортивні заходи (окрім занять професійних команд на вулиці і без глядачів);

роботу фітнес-центрів, спортзалів та басейнів;

роботу салонів краси та перукарень (тільки за попереднім записом);

торгівлю непродовольчими товарами в магазинах і на ринках (тільки доставка);

роботу закладів харчування (окрім як навинос);

проведення масових заходів з нагоди зимових свят;

роботу закладів розміщення (працювати можуть готелі та заклади реабілітації).

При цьому працюватимуть дитячі садки і транспорт.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 105 169 людей. Одужали понад 778 тисяч, летальних випадків – 19 588.