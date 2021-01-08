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08 січня 2021, Київ 09:33
Новини | Коронавірус

В Україні почався тритижневий локдаун

Карантин діятиме до 24 січня

8 січня в Україні почався тритижневий локдаун. «Післясвятковий карантин» діятиме до 24 січня включно.

Уряд обмежує:

  • роботу музеїв, кінотеатрів, театрів, заборонені масові культурні заходи;
  • роботу шкіл та університетів;
  • спортивні заходи (окрім занять професійних команд на вулиці і без глядачів);
  • роботу фітнес-центрів, спортзалів та басейнів;
  • роботу салонів краси та перукарень (тільки за попереднім записом);
  • торгівлю непродовольчими товарами в магазинах і на ринках (тільки доставка);
  • роботу закладів харчування (окрім як навинос);
  • проведення масових заходів з нагоди зимових свят;
  • роботу закладів розміщення (працювати можуть готелі та заклади реабілітації).

При цьому працюватимуть дитячі садки і транспорт.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 105 169 людей. Одужали понад 778 тисяч, летальних випадків – 19 588.

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