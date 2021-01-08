8 січня в Україні почався тритижневий локдаун. «Післясвятковий карантин» діятиме до 24 січня включно.
Уряд обмежує:
- роботу музеїв, кінотеатрів, театрів, заборонені масові культурні заходи;
- роботу шкіл та університетів;
- спортивні заходи (окрім занять професійних команд на вулиці і без глядачів);
- роботу фітнес-центрів, спортзалів та басейнів;
- роботу салонів краси та перукарень (тільки за попереднім записом);
- торгівлю непродовольчими товарами в магазинах і на ринках (тільки доставка);
- роботу закладів харчування (окрім як навинос);
- проведення масових заходів з нагоди зимових свят;
- роботу закладів розміщення (працювати можуть готелі та заклади реабілітації).
При цьому працюватимуть дитячі садки і транспорт.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 105 169 людей. Одужали понад 778 тисяч, летальних випадків – 19 588.
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