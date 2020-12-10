Карантин «після свят». Що саме уряд заборонить із 8 січня

Із 8 січня 2021 року в Україні почне знову діяти жорсткий карантин – щоправда, все ще не такий жорсткий, як навесні. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів 9 грудня цього року. Які заклади не зможуть працювати на повну після свят і що уряд пропонує бізнесу натомість – в матеріалі Радіо Свобода.

«Зимові канікули заради безпеки», – так пояснив нові карантинні заходи прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 грудня.

Анонсуючи нову постанову, він заявив, що карантин запровадять із 8 до 24 січня задля того, аби уникнути спалаху захворювання на COVID-19 після святкування Різдва та Нового року. Втім, судячи з його слів, локдаун може настати й раніше.

Держава залишає за собою право запроваджувати карантин невідкладно, якщо цього буде вимагати ситуація

«Держава, звісно ж, залишає за собою право у випадку надзвичайних подій, різкого зростання, якихось непередбачуваних випадків звертатися до суспільства, Верховної Ради і запроваджувати карантин невідкладно, якщо цього буде вимагати ситуація», – сказав голова уряду.

Які обмеження?

Основні відмінності від весняного карантину: працюватимуть дитячі садки і транспорт, за відвідини парків штрафи теж не передбачені.

Уряд планує оприлюднити нову постанову замість постанови №641 про адаптивний карантин, ухваленої в липні. Втім, вже на засіданні міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував основні обмеження на період після свят:

Серед інших новацій, які запропонував Степанов:

подовження роботи закладів харчування до 23-ї години на час дії «помаранчевої зони» (але розрахунки мають завершуватися до 22-ї);

дозвіл закладам харчування працювати до 1-ї години в новорічну ніч;

у торговельно-розважальних закладах можна буде продавати тільки харчі, ліки, товари особистої гігієни та побутову хімію.

Міністр охорони здоров’я не згадав релігійні заходи серед тих, що підпадають під заборони, але й не уточнив, чи вони будуть винятком. 5 грудня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що храмам можуть дозволити працювати «з епідеміологічними обмеженнями».

Що пропонується бізнесу?

Шмигаль додав, що уряд планує витратити 12 мільярдів гривень на підтримку бізнесу – йдеться про ті ж таки 8 тисяч гривень допомоги, які президент України Володимир Зеленський обіцяв тим, хто втратить роботу через карантин.

Крім того, прем’єр анонсував:

податкові канікули для фізичних осіб-підприємців першої групи оподаткування;

списання приватним підприємствам податкового боргу в межах 3 060 гривень;

подовження ліцензій;

компенсацію єдиного соціального внеску.

Постанова, яку ухвалив уряд, має набути чинності через тиждень. Вона ще офіційно не оприлюднена – Кабмін взяв день на доопрацювання. Про це, зокрема, попросив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, зазначивши, що його відомство має «технічні зауваження» до документа. Їхньої суті він, однак, не уточнив.

Дію загальних карантинних обмежень і режиму надзвичайної ситуації в Україні уряд подовжив до 28 лютого.

А як же свята?

Анонсований карантин хоч і починається після Різдва за східним обрядом, все ж накладається на період зимових святкувань – традиційно він починається 19 грудня і триває до 19 січня.

Раніше чиновники Київської міської адміністрації вже розповідали, як планують уникати скупчення людей. Замість традиційного фудкорту на Софійській площі киянам та туристам пропонують пройтися пішохідним маршрутом від «Арки дружби народів» до Контрактової площі.

Обґрунтування й критика

«Ті заходи, які ми пропонуємо – для нас дуже важливо, щоб вони виконувалися в повному обсязі, але все ж таки, розуміючи, що ці заходи виконувати громадянам України, ми намагалися зробити найменші незручності, щоб всі ці заходи були такими, які можна виконати, і дуже розраховуємо на свідомість громадян», – підкреслив Степанов.

Втім, ініціатива «післясвяткового» карантину вже наразилася на критику. Наприклад, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський озвучив іронічне припущення щодо мети карантину після сімейних свят.

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«Створити всі умови, щоб на свята старенькі позаражалися в церквах та від родичів, і полишили нас. Бо інакше економія витрат Пенсійного фонду 2021 року на 8 мільярдів гривень до першої версії бюджету ніяк не виходить», – написав він.

А інвестиційний банкір Сергій Фурса порівняв Україну з Німеччиною, де канцлерка Анґела Меркель підтримала карантин на свята.

«Тобто в Німеччині розуміють, які небезпечні масштабні святкування в період епідемії. В Україні розуміють, що людям не сподобається, якщо їх на Різдво змусять сидіти вдома, вони будуть незадоволені і рейтинг впаде. Ось і вся різниця», – міркує Фурса.

Втім, Максим Степанов висловив сподівання, що дотримання ухвалених обмежень протягом 16 днів після свят дозволить уникнути нового спалаху коронавірусного захворювання.

За офіційними даними, за весь час пандемії в Україні захворіли 845 343 людини, одужали – 451 118, померли – 14 204.