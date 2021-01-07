У Німеччині колядники цього року збирають гроші для дітей України

У Німеччині цього року німецькі колядники збирають пожертви під гаслом допомоги українським дітям, батьки яких стали трудовими мігрантами – цю ініціативу підтримали президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Анґела Меркель, повідомила медіакомпанія «Німецька хвиля».

За повідомленням, цього року через пандемію COVID-19 та карантинні обмеження «колядування», що відбувається на день «Трьох королів» 6 січня, і збір коштів відбуваються в першу чергу в онлайні. Цього року вони проходять під гаслом «Принеси благословення, будь благословенням. Підтримай дітей – в Україні і всьому світі». Організатори кампанії збирають допомогу для дітей із України, які живуть із одним із батьків, бабусею, дідусем або й у прийомних сім’ях через те, що їхні батько чи мати виїхали на заробітки за кордон. За різними оцінками, лише в Україні від трудової міграції батьків постраждали близько двох мільйонів дітей, мовиться в статті.

Із благословенням і подякою за благодійну діяльність до колядників звернулися в своїх відеозверненнях президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр із дружиною, а також канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Вони відзначили, що, допомагаючи дітям із України й усього світу, колядники роблять цей світ кращим і яскравішим.

Зібрані під час кампанії кошти буде передано благодійній організації «Карітас України».

Посол України в Німеччині Андрій Мельник:

У Німеччині, як і в низці інших європейських країн, де католицька і протестантські церкви послуговуються григоріанським календарем, 6 січня настає останнє свято Різдвяного циклу – день «Трьох королів», чи то «Трьох царів». Воно вшановує день, коли, за біблійними переказами і пізнішою традицією середньовічних часів, до новонародженого Христа прийшли з поклонінням і дарами три королі (царі, мудреці, маги, жерці), яких привела до нього Вифлеємська зоря. До цього дня належить традиція, схожа на українське колядування, – «ходіння з зорею», яка в деяких місцях окрема від різдвяного колядування і відмінна від нього: діти й підлітки, вдягнені в строї біблійних королів, ангелів тощо і з макетом зорі ходять по домах, співають пісень на кшталт колядок і збирають собі дарунки. В сучасній Німеччині діти таким чином збирають пожертви на благодійні потреби.