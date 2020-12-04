У КМДА розповіли про організацію зимових свят в період карантину і три головні ялинки Києва

Період новорічних та різдвяних свят триватиме з 19 грудня по 19 січня, але традиційне запалення ялинки на Софіївській площі відрізнятиметься від минулорічних. Про це на брифінгу сказали представники Киїської міської державної адміністрації.

За словами начальника відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проектів апарату КМДА Кирила Вороніна, замість звичайної різдвяної зони на Софіїській площі влада міста організувала пішохідний маршрут.

Головна ялинка України буде на Софіївській площі, однак Воронін вказав на відмінності.

«Не буде фудкортів, концертів, анімаційних програм. Киян та гостей міста на Софіїйській площі чеккатимуть арт-інсталяції, сувеніри, напої та снеки. Однак хочу наголосити, що ми цього року презентуємо новий новорічний маршрут», – сказав він.

Маршрут йде від Арки Дружби народів до пішоходно-велосипедного мосту, далі – до Алеї художників, Андріївського узвозу та Контрактової площі. Протягом маршруту, зазначив Воронін, будуть розміщені арт-інсталяції в рамках проєкту «Парад культур».

«Завдяки такому рішенню, по-перше, ми забезпечимо комфортні умови для пересування всіх гостей та киян саме тому, що ми не будемо перекривати центральну частину міста. По-друге, розвантажимо центральну частину міста від припаркованих автівок і будемо спонукати киян не стояти на місці, рухатися від однієї інсталяці до іншої вздовж усього маршруту, який складає близько восьми кілометрів в обидва боки», – додав голова відділу масових закладів.

Директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова вказала на те, що чимало європейських країн відмовилися від масових святкувань новорічно-різдвяних свят через карантинні обмеження.

«Ви не знайдете велику сцену, яка традиційно останні п’ять років була на Софіївській площі й тішила нас чудовими концертнии програмами. Цього року цього не буде, ми будемо убезпечувати всі локації від скупчення людей. Тому ми всіх закликаємо – є можливість купити сувеніри й піти далі», – сказала чиновниця.

Вона додала, що на Контрактовій площі працюватиме ковзанка, а під Аркою Дружби народів вдруге відбудеться «Сніг-фест».

«В нас цього року абсолютно інший формат щодо ялинки. Ялинка в нас штучна, адже дійсно цей рік незвичайний. Ми дослухаємося до всіх ваших критик, подивимося, наскільки це буде цього року, тому що ми зробили абсолютно незвичну для нас ялинку, оформили її незвично», – заявила Попова.

Попри заяви про запобігання скупченням людей, вона закликала всіх охочих на традиційне запалення ялинки о 19 годині 19 січня.

Засновник проєкту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах Ігор Добруцький зазначив, що ялинка під Аркою Дружби народів матиме назву «головної ялинки Києва», на відміну від головної ялинки України біля Софійського собору. Ця головна ялинка країни матиме висоту 31 метр і буде оформлена в тематиці «чарівний ліс».

«Локація Арки Дружби народів – то є ялинка міста. Вона має 20 метрів висоти, назва – «кришталевий палац». Тобто все оздоблення ялинки, пішоходного мосту, доріжок, що йдуть до Арки Дружби Народів буде в кришталевому стилі. Вона буде в таких холодних кольорах, але є зміст її подивитися... Третя ялинка – головна Подолу. Вона має 18 метрів і тематику «петриківський розпис», це з Дніпра. Ви побачите всі розписи тарілок, які найкращі майстри робили з Дніпра. Ми їх отримали, і вони будуть на ялинці. Вона буде оздоблена всім тим природним, чим користувалися українці – яблука, горіхи, така традиційна українська ялинка», – розповів Добруцький.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив вранці 4 грудня, що МОЗ пропонуватиме тотальний карантин з початку січня 2020 року. Різдво за східним обрядом святкують 7 січня.