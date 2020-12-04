Степанов: карантин вихідного дня «показав ефективність», МОЗ пропонуватиме повний локдаун в січні

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме тотальний карантин з початку січня – про це міністр Максим Степанов заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 4 грудня.

Він послався на те, що наприкінці січня і в лютому очікується пік сезонної захворюваності на грип, що посилить тиск на медичну систему.

«Саме тому до цього періоду треба пдійти з мінімально можливими цифрами по захворюваності на COVID-19. Наразі ми як МОЗ не будемо рекомендувати запроваджувати жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різних стрибків. Але у зв’язку з тим, що рівень захворюваності та госпіталізації все одно залишається достатньо високим, ми бачимо необхідність збити цю хвилю розповсюдження COVID-19 і довести його до мінімально можливих цифр», – сказав міністр.

З огляду на показники захворюваності, додав він, МОЗ пропонуватиме запропонувати жорсткий карантин з початку наступного року.

«Ми будемо пропонувати плановий жорсткий карантин із максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Тривалість такого карантину прогнозуємо протягом двох-трьох тижнів», – припустив Степанов.

Водночас урядовець заявив, що карантин «вихідного дня», який діяв в Україні протягом останніх трьох тижнів, довів свою ефективність.

«Карантин вихідного дня запроваджувався з метою збити хвилю ураганного розповсюдження коронавірусної хвороби. Максимальний ефект, який ми від цього очікували – це зниження кількості нових випадків на 20%. Так, ймовірно, ми не досягли максимального ефекту, але ефект зупинки динаміки зростання ми отримали в повному обсязі. Ці епідеміологічні показники також дозволяють нам сказати, що в нас немає необхідності запроваджувати тотальний карантин до кінця грудня, адже наша медична система витримує навантаження, і я впевнений, що вона повністю його витримає до кінця грудня», – сказав він.

2 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вирішив не продовжувати карантин вихідного дня.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня, яким, зокрема, заборонена робота розважальних закладів, ТРЦ, закладів харчування (крім торгівлі на виніс).

Це рішення викликало протести підприємців.