З 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину

З 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету міністрів про нові правила адаптивного карантину через пандемію коронавірусного захворювання COVID-19.

Відповідно до оприлюдненого раніше документа, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.

Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони України ділять на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Зелена зона передбачає:

перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе й ресторанів.

Що стосується перетину кордону, то для в’їзду з країн «зеленої зони» потрібен тільки страховий поліс. Для країн із «червоної зони» потрібен поліс і самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.

Як раніше повідомили в уряді, посилення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке ухвалюється за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли п’ять днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, включаючи «зелений». Найбільш жорсткий карантин буде діяти в червоній зоні.

З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи, заявили в уряді. Однак, якщо епідеміологічна ситуація в районі не буде відповідати вимогам МОЗ, освітні заклади будуть змушені закрити на карантин. Закривати школи будуть тільки в районах «червоної зони» – де високий показник захворюваності на атипову пневмонію.

В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов дотримання низки карантинних вимог. Основними вимогами є: заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25 відсотків, дотримання соціальної дистанції, забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах, проведення термоскринінгу на вході.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати, перейшовши до так званого адаптивного карантину, встановленого з 22 травня до 22 червня. Згодом його продовжили до 31 липня.