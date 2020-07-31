В Україні встановлено антирекорд щодо шпиталізації хворих на COVID-19 – МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про найбільшу кількість хворих, шпиталізованих із коронавірусною інфекцією COVID-19 протягом минулої доби.

«Було госпіталізовано 261 людину – на жаль, це черговий наш антирекорд щодо госпіталізації», – сказав Степанов 31 липня під час оналйн-брифінгу.

В Україні минулої доби на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли ще 1090 людей.

Померли минулої доби 20 людей, одужали – 598.

Найбільше хворих виявили у Львівській та Івано-Франківській областях, а також у Києві.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили 69 884 випадки захворювання, понад 38,7 тисячі людей одужали, 1 693 – померли.

У світі кількість хворих перевищує 17 мільйонів, 672 тисячі людей померли.