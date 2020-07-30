Сума для компенсацій українцям за період ізоляції від COVID-19 перевищила 10 млн грн – Фонд соцстрахування

Фонд соціального страхування України прийняв на оплату виданих через ізоляцію від COVID-19 «листків непрацездатності» на суму понад 10 мільйонів гривень. Як повідомила пресслужба відомства, найбільше таких листків видали в Житомирській області – виплати нараховані для більш як тисячі осіб на суму близько 1,5 мільйона гривень.

«Кожна застрахована особа в разі контакту з хворим на коронавірусну хворобу має право отримати листок непрацездатності для ізоляції від COVID-19 з метою запобігти ризикам поширення пандемії. Втрачений за час самоізоляції під контролем заробіток компенсує Фонд соціального страхування України», – йдеться в повідомленні відомства.

У Фонді соцстрахування зауважили, що сума виплат від фонду за час ізоляції складає половину середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу і 100% середнього доходу – для медичних працівників.

Від початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 68 794 людей, 1673 – померли, одужали понад 38 тисяч людей.