У МОЗ повідомили причини зростання числа хворих на COVID-19 на заході України

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування, сказав Степанов 30 липня під час селекторної наради під головуванням президента, повідомляє Офіс голови держави.

Другою основною причиною, за його словами, є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком. Крім того, міністр повідомив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.

Учасники наради висловили сподівання, що адаптивний карантин може стати більш дієвим для контролю поширення коронавірусної інфекції в країні.

«Сподіваюся, що адаптивний карантин справді буде більш дієвим, коли ми зможемо підбирати відповідні заходи контролю стосовно кожного населеного пункту. Головне – максимальна локалізація розповсюдження інфекції. Ми мусимо уникнути пікових навантажень», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз фіналізують узгодження співпраці з правоохоронними органами, які допомагатимуть впроваджувати епідеміологічний контроль за правилами адаптивного карантину.

За останню добу в Україні виявили 1197 нових випадків COVID-19, 23 людини померли. За даними МОЗ, найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Львівській (273) Закарпатській (232,5) та Івано-Франківській (198,8) областях.