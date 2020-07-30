Різке збільшення кількості хворих на COVID-19 у столичному гуртожитку – 81 за добу

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за минулу добу в гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зафіксовано різке збільшення чисельності хворих на COVID-19 – 81 людина.

За його словами, збільшення чисельності хворих у гуртожитку спричинило і погіршення статистики захворюваності загалом у столиці – 199 випадків за попередню добу.

«Найбільше випадків захворювання виявили у Солом‘янському районі – 95. У Деснянському – 28. У Дніпровському, Оболонському та Голосіївському районах – по 14 випадків», – зазначив Кличко.

На сьогодні в столиці 8131 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Про спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ стало відомо 26 липня.