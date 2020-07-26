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26 липня 2020, Київ 14:29
Новини | Коронавірус

КМДА: У гуртожитку КПІ – спалах COVID-19, виявлено 52 хворих

Головний корпус Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

В гуртожитку столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації при Київському політехнічному інституті імені Сікорського зафіксували спалах захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на очільника Київського міського лабораторного центру МОЗ Сергія Чумака 26 липня.

За його даними, серед курсантів інституту виявили 52 хворих

«Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції», – цитує Чумака пресслужба КМДА.

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Загалом у гуртожитку живе 152 людини. За словами Чумака, зараз приміщення дезінфікують.

«Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих», – зазначив він.

За даними мера столиці Віталія Кличка, за добу 25 липня в місті виявили 95 хворих на коронавірусну хворобу.

За добу 25 липня в Україні зареєстрували 920 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, померли 15 людей, 310 одужали.

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відеорепортаж
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відеорепортаж

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