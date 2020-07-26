Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 липня 2020, Київ 14:27
Новини | Коронавірус

Лікар збірної України з футболу помер від коронавірусної інфекції – УАФ

Ukraine – National flags and Adidas tango 12, the official matchball of UEFA EURO 2012 on European Square. Kyiv

Лікар національної збірної України Антон Худаєв помер від коронавірусної хвороби. Про це напередодні повідомила Українська асоціація з футболу.

«Антон Євгенович захворів на COVID-19, вірус вразив 70 відсотків його легенів. Найкращі лікарі України боролися за життя Антона, він перебував під апаратом штучного дихання...Однак коронавірус виявився безжальним до нашого Дока. Сьогодні (25 липня – ред.) увечері Антон Євгенович відійшов у вічність через зупинку серця», – йдеться в заяві.

Як зазначають в УАФ, Антону Худаєву було 48 років, він понад 20 років був лікарем харківського клубу «Металіст», з 2016 року працював зі збірною.

Асоціація висловила співчуття родині покійного від імені преизеднта УАФ Андрія Павелка та головного тренера збірної Андрія Шевченка.

За добу 25 липня в Україні зареєстрували 920 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, померли 15 людей, 310 одужали.

Відтак наразі в Україні відомо про 64 849 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, з них 35 807 людей одужали, 1 605 померли.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG