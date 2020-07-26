Лікар збірної України з футболу помер від коронавірусної інфекції – УАФ

Лікар національної збірної України Антон Худаєв помер від коронавірусної хвороби. Про це напередодні повідомила Українська асоціація з футболу.

«Антон Євгенович захворів на COVID-19, вірус вразив 70 відсотків його легенів. Найкращі лікарі України боролися за життя Антона, він перебував під апаратом штучного дихання...Однак коронавірус виявився безжальним до нашого Дока. Сьогодні (25 липня – ред.) увечері Антон Євгенович відійшов у вічність через зупинку серця», – йдеться в заяві.

Як зазначають в УАФ, Антону Худаєву було 48 років, він понад 20 років був лікарем харківського клубу «Металіст», з 2016 року працював зі збірною.

Асоціація висловила співчуття родині покійного від імені преизеднта УАФ Андрія Павелка та головного тренера збірної Андрія Шевченка.

За добу 25 липня в Україні зареєстрували 920 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, померли 15 людей, 310 одужали.

Відтак наразі в Україні відомо про 64 849 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, з них 35 807 людей одужали, 1 605 померли.