З Луческу? Як підняти «Динамо» (Київ) на європейський рівень

Рішення власника футбольного клубу «Динамо» (Київ) Ігоря Суркіса призначити новим тренером колишнього наставника найпринциповішого суперника киян – донецького «Шахтаря» –викликало різку реакцію багатьох динамівських фанів і деяких ветеранів. Після невдалого сезону, внаслідок чого змушений був піти Олексій Михайличенко, вболівальники сумніваються у спроможності й щирості бажання Мірчі Луческу підняти «Динамо» на європейський рівень. Натомість Ігор Суркіс наполягає на своєму виборі. А деякі оглядачі нагадують, що Луческу – найтитулованіший тренер в історії футболу незалежної України.

Після Олексія Михайличенка футбольний клуб «Динамо» (Київ) тренуватиме румунський фахівець Мірча Луческу.

Контракт укладено на два роки з можливістю продовження ще на рік, повідомив сайт команди.

Луческу хотів зарплату в чотири мільйони євро, але зрештою погодився на три мільйони, інформує українське інтернет-видання «SPORT.UA». Ці дані підтверджує і румунська преса. «Права рука» Луческу у «Динамо» – Олександр Спиридон – одержуватиме півмільйона євро на рік.

75-річний Мірча Луческу – найдосвідченіший чинний наставник в історії київського клубу. Його стаж тренера клубів різних країн і збірних – понад 40 років. Такого доробку не було у Валерія Лобановського – найвідомішого очільника динамівців. Хоча у колишнього наставника киян Йожефа Сабо загальний тренерський стаж триваліший – 44 роки, але він давно вже у відставці.

Сайт «Динамо», повідомляючи про прихід до клубу Луческу, нагадує, що «він працював у більш ніж десяти клубах і національних збірних, ставши одним із найтитулованіших тренерів у світі. Серед країн, де як тренер працював Луческу, – Румунія, Італія, Туреччина, Україна»…

При цьому сайт жодним словом не згадує, де саме раніше «Містер» (як називають Луческу) працював в Україні. А він 12 років (з 2004-го по 2016-й рік) очолював найпринциповішого суперника киян – донецький «Шахтар».

І приводив гірників до восьми перемог у чемпіонаті України. Саме під орудою румунського спеціаліста донеччани 2009 року здобули Кубок УЄФА – єдину перемогу клубу незалежної України в футбольних єврокубках.

«Моральний ляпас»

Мірчі Луческу тепер згадали «шахтарське» минуле й деякі його суперечливі заяви на адресу київського клубу і зокрема Лобановського (торік Луческу не погодився з шостою сходинкою цього наставника у рейтингу найкращих тренерів в історії футболу за версією видання France Football. Мовляв, Лобановський не може похвалитися досягненнями за межами України. Сам Луческу в цьому рейтингу посів 41-е місце).

Все це згадують тепер ті динамівські фани, які дуже негативно сприйняли звістку про таке кадрове рішення Ігоря Суркіса. Погоджуються з даними оцінками і деякі відомі ветерани клубу, зокрема володарі «Золотого м’яча» Олег Блохін та Ігор Бєланов, а також і футбольні оглядачі.

Як зауважив у коментарі Радіо Свобода футбольний коментатор, який зокрема вів репортаж з фінального матчу Кубку кубків 1986 року, коли динамівці здобули одну зі своїх найвідоміших перемог, Валентин Щербачов, рішення призначити тренером «Динамо» Луческу є дуже сумнівним. По-перше, знову ж таки Щербачов згадує деякі вислови румунського фахівця стосовно клубу, який він зараз очолив.

Клуб, з такими традиціями, як «Динамо», Луческу просто паплюжив і як він тільки не обзивав

«Клуб, з такими традиціями, як «Динамо», Луческу просто паплюжив і як він тільки не обзивав. І на моє переконання, яке я нікому не нав’язую, слід довіряти своїм тренерам, які проявили себе саме в «Динамо», довели свою відданість саме цьому клубу. Так, як наприклад, Сергій Ребров, котрий раніше вже тренував киян (під орудою Реброва «Динамо» вперше з часів Лобановського змогло вийти до плей-офф Ліги чемпіонів). Так, у Реброва дійсно хороші перспективи у «Ференцвароші» (український спеціаліст привів цей клуб до чемпіонства у першості Угорщини – ред.). І навіщо Ребров буде повертатися до клубу, який зараз у не дуже хорошому стані?» –​ запитує Щербачов.

З цим призначенням усі ми, давні вболівальники «Динамо», одержали моральний ляпас

«Але ще є вітчизняні фахівці, спроможні підняти «Динамо» на вищий рівень. Наприклад, такі, як Віктор Скрипник (нинішній тренер луганської «Зорі» – ред). Тобто ті, хто знають історію «Динамо», історію вітчизняного футболу, ті, що здатні окреслити стратегічні перспективи команди. А що зараз бачить, які перспективи Мірча Луческу, чи є у нього план підняття клубу? Я думаю, що нічого немає. Тому з цим призначенням усі ми, давні вболівальники «Динамо», одержали своєрідний моральний ляпас», – додає Валентин Щербачов.

Зі свого боку, Мірча Луческу не давав наразі пресконференцій і розлогих коментарів після приходу в київську команду з приводу своїх планів поліпшення гри динамівців. Після підписання контракту він відбув до Бухареста.

Я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати

Очікується, що «Містер» повернеться в Україну 29 липня. А наступного дня в Києві румунський проведе свою першу пресконференцію. І потім почне з командою підготовку до нового сезону.

Сайт «Динамо» наразі наводить тільки такі слова Луческу вже на посаді тренера киян: «По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі «Динамо». Я вдячний за надану мені довіру президентом клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями».

«У мене з Луческу домовленість: «Немає результату – розходимося»

Натомість, судячи із заяв ультрас «Динамо», вони зовсім не довіряють новому наставникові. Ультрас наголосили у своєму фейсбуці: «…Ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило усі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення… тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу Динамо – це плювок в очі усім вболівальникам Динамо, і Суркіси мали б усвідомлювати, які наслідки це потягне за собою.

Ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило усі залишки здорового глузду, честі та гідності

На даний момент ми звертаємось до всіх працівників «Динамо» (Київ), у яких залишилась хоч крихта самоповаги: все, що вам залишається в нинішній ситуацій – написати заяву на звільнення. А всіх вболівальників, кому болить за Динамо так само, як і нам, просимо слідкувати за повідомленнями нашої спільноти – акції протесту не змусять себе довго чекати».

Ігор Суркіс зустрівся на київському стадіоні «Динамо» з фанами клубу.

За інформацією інтернет-видання «Главком», Суркіс заявив: «Зрозумійте мене, я вагався. Дві доби не спав, вів переговори, щоб його переконати. Майте на увазі, що Луческу з «Шахтаря» пішов не сам. Його вигнали і він затаїв образу, хоче обіграти «Шахтар» і довести Ахметову, що він був неправий».

Луческу затаїв образу, хоче обіграти «Шахтар» і довести Ахметову, що він був неправий

«Луческу знає, як це зробити. Я дивився Мірчі у вічі і повірив. Ви ж критикували мене за «динамівські серця»? Хотіли іноземного спеціаліста? Маєте… Він мені пообіцяв. А що він говорив раніше? То він і мене ображав. Так само, як ви – не прийшли зі мною говорити, а плакати на всю країну вивішували… Може, я помилився. Але у мене з Луческу домовленість: «Немає результату – розходимося». Без будь-якої компенсації. А зараз є контракт. Ви готові заплатити компенсацію, щоб його розірвати? Якщо так – звільню його сьогодні», – заявив фанам Суркіс-молодший.

Але його аргументи не дуже переконали вболівальників.

Власник донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов наразі не коментував резонансне кадрове рішення Ігоря Суркіса.

Загалом «Динамо» (Київ) варто зміцнити зараз одну-дві позиції, навіть при наявному складі вона могло б показувати кращі результати, зазначив у коментарі Радіо Свобода головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков.

«Навіть це «Динамо» може і повинно грати набагато краще. Враховуючи ті видатки, які президент Ігор Суркіс витрачає на цю команду. Потрібна серйозна робота з молодими футболістами. Що наразі не виходить? Можливо, рівень динамівців ми переоцінювали, чи мали місце конкретні тренерські помилки», – каже Артем Франков.

«Динамо» може і повинно грати набагато краще

«Динамо» з відривом у 23 очки відстало у цьогорічному чемпіонаті від донецького «Шахтаря» (гірники четвертий раз поспіль виграли першість).

Але і срібні нагороди підопічні Михайличенка ледь не втратили в останньому турі чемпіонату, завершеного кілька днів тому. 19 липня динамівці поступилися в Києві 0:2 команді «Колос» із села Ковалівка Васильківського району Київщини – найменшого населеного пункту України, представленого у Прем'єр-лізі (населення села – понад півтори тисячі мешканців).

Лише те, що в паралельній зустрічі «Зоря» (Луганськ) не змогла подолати «Десну» (Чернігів), дозволило «Динамо» не пропустити луганчан на друге місце і все-таки потрапити до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Водночас «Динамо» встановило клубний антирекорд за кількістю поразок у чемпіонаті – їх було дев’ять, майже у кожному третьому матчі команда тодішнього тренера Олексія Михайличенка поступалася.

Єдиний трофей сезону, Кубок України, вона здобула, перемігши тільки в серії пенальті полтавську «Ворсклу». Це була друга «каденція» Михайличенка як наставника «Динамо», вона тривала менше року. А перша його «каденція» була 2002 року, тоді саме Михайличенко замінив померлого від інсульту Валерія Лобановського.

Після Лобановського

Завдяки тренеру Лобановському гравець Михайличенко свого часу був зіркою європейського футболу, здобувши Кубок Кубків і ставши віцечемпіоном Європи.

Але жоден із колишніх підопічних найтитулованішого українського футбольного тренера – ні Михайличенко, ні Олег Блохін, ні Леонід Буряк, ні Анатолій Дем’яненко, ні Олег Лужний, ні Олександр Хацкевич, ні Сергій Ребров як тренери не змогли навіть наблизитися до рівня «Динамо» (Київ) 1980-90-х років минулого століття.

Немає чим похвалитися і Йожефу Сабо, і російським фахівцям, яких запрошував тренувати «Динамо» президент клубу Ігор Суркіс – Сергію Сьоміну і Валерію Газзаєву. Вже успіх для нинішнього «Динамо» – хоча б потрапити до кваліфікації Ліги чемпіонів.