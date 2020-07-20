France Football вперше в історії не вручатиме «Золотого м’яча»

Французький журнал France Football вперше в історії не вручатиме «Золотий м’яч» (Ballon d’Or) – нагороду найкращому футболісту року у Європі.

За словами головного редактора видання Паскаля Ферре, нинішній рік не можна розглядати як звичайний через пандемію, і жодних критеріїв відбору для нагороду не було виконано.

«Це рішення не тішить нас, але воно здається найбільш відповідальним. А збереження довіри до такої нагороди і її авторитету означає і забезпечення її бездоганності протягом тривалого часу», – мовиться у повідомленні.

«Золотий м’яч» вручають щороку з 1956 і до цього нагородження ніколи не скасовували.

Через пандемію всі європейські чемпіонати, окрім чемпіонату Білорусі, та єврокубки було зупинено. Влітку відновилася більшість з них, але матчі проходять за порожніх трибун. Єврокубки дограватимуть у серпні за спрощеною схемою.