Футбол: «Дніпро-1» отримав Кубок престижу УПЛ

Спортивний клуб «Дніпро-1» отримав Кубок престижу української футбольної прем’єр-ліги.

Трофей здобуває команда, яка займає перше місце в «нижній шістці» другого етапу УПЛ.

У заключному турі змагань «Дніпро-1», для якого цей сезон є дебютним у Прем’єр-лізі, переміг «Ворсклу» з рахунком 3:0.

У паралельному матчі «Маріуполь» на виїзді обіграв ПФК «Львів» (0:2).

Тепер команди, які зайняли п’яте, шосте, сьоме та восьме місце в підсумковій таблиці УПЛ розіграють путівку до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. У пів фіналах «Дніпро-1» зустрінеться з «Колосом», а «Олександрія» – з «Маріуполем». Матчі плей-оф заплановані на 25 липня.

Заключні матчі «верхньої шістки» відбуваються в ці хвилини. «Колос» приймає «Динамо», «Олександрія» – «Шахтар», «Зоря» – «Десну».

За підсумками 31 туру «Динамо» йшло другим (59 очок), «Зоря» – третьою (57 очок), «Десна» – четвертою (55 очок). Чемпіоном достроково став донецький «Шахтар» (81 очко), а «Олександрія» й «Колос» закріпили за собою п’яту та шосту сходинку відповідно.