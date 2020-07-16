«Динамо» перемогло «Зорю» й вийшло на другу сходинку в чемпіонаті за тур до кінця

Київське «Динамо» перемогло луганську «Зорю» й вийшло на другу сходинку в чемпіонаті України з футболу за тур до завершення змагань.

«Зоря» відкрила рахунок вже на другій хвилині матчу – забив Артем Громов. «Динамо» відповіло трьома голами в першому таймі – дубль оформив Віктор Циганков, ще один раз відзначився Сергій Сидорчук. Матч закінчився з рахунком 3:1.

У паралельній грі чернігівська «Десна» поступилася на своєму полі «Олександрії» з Кіровоградської області з рахунком 1:3 і вибула з боротьби за другу сходинку, яка дає право брати участь у кваліфікації Ліги чемпіонів. На гол Йоонаса Тамма олександрійці відповіли м’ячами Дмитра Шастала, Богдана Мішенка й Максима Задераки.

Читайте також: Спорт за тиждень: «Динамо», Dniprо, стрибуни у воду та втрачена медаль росіян​

За підсумками 31 туру «Динамо» йде другим (59 очок), «Зоря» – третьою (57 очок), «Десна» – четвертою (55 очок). Чемпіоном достроково став донецький «Шахтар» (81 очко).

В останньому турі третя і четверта команди чемпіонату визначать сильнішого в очній зустрічі, а «Динамо» зустрінеться з «Колосом» з Київської області.