«Динамо» в серії пенальті здолало «Ворсклу» і здобуло Кубок України

Київське «Динамо» не залишилося без трофею в сезоні 2019/2020 років. У драматичному фіналі Кубка України підопічні Олексія Михайличенка лише в серії післяматчевих пенальті здолали опір полтавської «Ворскли».

Основний час матчу, який відбувся в Харкові, завершився внічию 1:1. Ще в першому таймі на гол полтавця Руслана Степанюка (11-та хвилина) відповів киянин Беньямін Вербич (28-ма хвилина).

Без забитих м’ячів минули другий тайм і додаткові 30 хвилин. Тривала серія пенальті завершилася з рахунком 8:7.