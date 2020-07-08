Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 липня 2020, Київ 00:58
Новини | Спорт

«Динамо» в серії пенальті здолало «Ворсклу» і здобуло Кубок України

Головний тренер київського «Динамо» Олексій Михайличенко

Київське «Динамо» не залишилося без трофею в сезоні 2019/2020 років. У драматичному фіналі Кубка України підопічні Олексія Михайличенка лише в серії післяматчевих пенальті здолали опір полтавської «Ворскли».

Основний час матчу, який відбувся в Харкові, завершився внічию 1:1. Ще в першому таймі на гол полтавця Руслана Степанюка (11-та хвилина) відповів киянин Беньямін Вербич (28-ма хвилина).

Без забитих м’ячів минули другий тайм і додаткові 30 хвилин. Тривала серія пенальті завершилася з рахунком 8:7.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG