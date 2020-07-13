Спорт за тиждень: «Динамо», Dniprо, стрибуни у воду та втрачена медаль росіян

У традиційному спортивному дайджесті ми зібрали найцікавіші новини та головні перемоги українців за тиждень.



Шахи: українка тримає лідерство

Відбувся третій етап Women’s Speed Chess Championship. Цей етап виявився невдалим для українки Анни Ушеніної, яка поступилася у чвертьфіналі росіянці Катерині Лагно – 7:6. Проте представниця «синьо-жовтих» лідирує після трьох етапів, маючи в своєму активі 22 бали та має всі шанси на вихід до суперфіналу, де буде визначено чемпіонку світу. Останній етап розпочнеться 15 липня, Ушеніна його пропускає.

«Динамо» здобуло Кубок України

Київське «Динамо» не залишилося без трофея в сезоні 2019/2020 років. Фінал Кубка України завершився внічию 1:1. Ще в першому таймі на гол полтавця Руслана Степанюка (11-а хвилина) відповів киянин Беньямін Вербич (28-а хвилина). Без забитих м’ячів минули другий тайм і додаткові 30 хвилин. Тривала серія пенальті завершилася з рахунком 8:7 на користь киян.

Тепер «Динамо» зрівнялося із донецьким «Шахтарем» у кількості титулів. «Динамо» має 35 титулів (15 в чемпіонаті, 12 в Кубку і 8 в Суперкубку), а «гірники» – 13 в чемпіонаті, 13 в Кубку України, 8 в Суперкубку, а також один Кубок УЄФА.

Під керівництвом Михайличенка київський клуб здобув п'ятий трофей: раніше «Динамо» з цим коучем виграло чемпіонат і Кубок в сезоні-2002/03, а також чемпіонат і Суперкубок в сезоні-2003/04.

Українська Стрітбольна ліга: прогнозована перемога

У Полтаві стартував новий сезон Української стрітбольної ліги, де змагалося 43 команди у трьох категоріях: чоловіки, U16 та U14. Серед чоловіків переможцями стала команда Dnipro. Квартет дніпрян (Максим Закурдаєв, Олег Любимов, Олександр Тарасенко та Карім Шуджаулла) у фіналі не залишив шансів команді «K.R. City» – 22:11.

У категорію U14 найкращою була команда «Титани» (м.Дніпро), а серед спортсменів віком до 16 років перемогу здобув «БК Петрович» (Кременчук)

Наступний тур відбудеться 18 липня у Бахмуті (Донецька область). Загалом в цьому сезоні УСЛ «захопить» вулиці Києва, Каховки, Одеси, Запоріжжя, Львова, Южного, Харкова та Борисполя. Фінал заплановано на 29 серпня.

Боротьба за Лігу чемпіонів та Лігу Європи триває

У тридцятому турі чемпіонату України з футболу «Зоря» перемогла «Колос» із рахунком 2:0. Київське «Динамо» не змогло обіграти «Олександрію» з Кіровоградської області та зіграли на виїзді внічию 2:2. «Олександрія» зрівняла рахунок на 89-й хвилині, коли забив з пенальті Максим Третьяков. У паралельному матчі чернігівська «Десна» програла донецькому «Шахтарю», який уже оформив дострокове чемпіонство (2:4).

Тож після 30 турів луганська «Зоря» іде другою (57 очок) та претендує на «путівку» до Ліги чемпіонів. За нею – «Динамо» (56 очок), ще далі – «Десна» (55 очок).

Українки – чемпіонки Туреччини

Турецька футбольна асоціація остаточно завершило чемпіонат країни з футболу серед жіночих команд вищого дивізіону (TFF Kadinlar Ligi) та визначило чемпіона за результатами зіграних 15 матчів. Вперше в історії ФК «АЛГ Спор» здобуває «золото». Команда набрала 43 очки. У складі турецького клубу грають дві українки – Натія Панцулая та Христина Перевізник. Також, клуб отримав право представляти свою країну в жіночій Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2020/2021 років. Срібні нагороди дісталися футбольному клубу «Бешикташ» (15 матчів – 42 очки), а бронза – ФК «Конак» (16 матчів – 37 очок).

Флаг-футбол: відомий склад плей-оф

У Вінниці, Дніпрі та Києві відбулися групові етапи чемпіонату України з флаг-футболу (безконтактний вид американського футболу). 14 команд змагалися у трьох дивізіонах: «Центр», «Захід» та «Схід». У «Заході» беззаперечним лідером стали «Вінницькі Вовки», які виграли всі чотири матчі: проти львівських «Левів», житомирських «Бізонів», «Орлів» з м. Здолбунів та «Титанів» із Кам’янця-Подільського.

У центральному дивізіоні «путівку» до фіналу здобули київські «Патріоти», які також не зазнали поразок у груповому етапі.

А ось у «Сході» лідерами стали «Азовські Дельфіни» з Маріуполя. У фіналі, який відбудеться у серпні в Києві зіграють три команди, які стали переможцями трьох дивізіонів та найкраща команда з тих, що посіла другу сходинку.

Збірна України зі стрибків у воду у топовій трійці найтитулованіших команд Європи

Європейська ліга плавання підрахувала всі медалі, які здобули збірні на континентальних першостях. «Синьо-жовті» мають в своєму активі по 28 золотих і срібних нагород та 45 бронзових. Загалом у кошику українців 101 медаль і третє місце у рейтингу. А ось за кількістю «золота» збірна України посідає четверту сходинку. Попереду Італія (77 нагород, 32 золотих), Німеччина (199 нагород, 68 золотих), а очолює список збірна Росія – 180 нагород, 71 золота.

Західна Україна повертається до великого баскетболу

У новому баскетбольному сезоні Суперліги виступатиме найбільша кількість команд за останні чотири роки – десять. До минулорічних учасників приєднався представник західних областей – «Тернопіль». Клуб було створено у 2000 році, він грав у Вищій лізі українського баскетболу. У цьому році тернопільська команда виграла Західну конференцію в регулярному чемпіонаті Вищої ліги, але через пандемію коронавірусу плей-оф було скасовано.

В останнє команда із заходу України в елітному дивізіоні грала у 2015/2016 році, тоді «Волиньбаскет» посів 8-е місце в регулярному чемпіонаті.

Старт нового сезону Суперліги заплановано на жовтень 2020 року.

«Золото», яке чекали 5 років

Українські біатлоністи отримали золоті нагороди чемпіонату Європи 2015 року. В естонському Отепяя «синьо-жовтий квартет», у складі якого Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Сергій Семенов і Артем Прима, фінішував другим. Команда України відстала від російської збірної на 14,2 секунди. Але через 5 років нагороди українцям віддали через допінг у російського біатлоніста. Тож європейське «золото» тепер в України, відповідно, із третього на друге місце тепер пересувається збірна Норвегії, а білоруська команда святкує бронзові нагороди.

Світовий рекорд, якому 35 років

Олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною Сергій Бубка став першою людиною, яка подолала висоту 6 метрів, що до цього вважалося фантастикою. Це сталося 35 років тому, 13 липня 1985 року, на Гран-прі у Парижі. Змагання, які були присвячені до дня взяття Бастилії, стали «новою епохою в легкій атлетиці». Журналісти писали ще більш захоплено: «Бубка – на шостому небі», «Бубка летить над Парижем», «Стрибок у XXI сторіччя», «Бубка – надлюдина жердини», «Легкоатлетичний космос підкорено».

У 1993 році Сергій Бубка у Донецьку встановив рекорд у закритих приміщеннях, стрибнувши на 6,15 метра. Цей результат протримався непобитим 21 рік. Символічно, що саме в Донецьку у 2014 році його досягнення перевершив француз Рено Лавіленні на турнірі «Зірки жердини».

А ось інший рекорд, який Бубка встановив через рік на літніх змаганнях в Італії, а саме 6 м 14 см, досі ніхто не зміг подолати. Минулого року український рекорд «святкував» своє 25-річчя.

Рекорд від курсанта та виклик росіянину

Курсант Житомирського військового інституту Дмитро Косатий встановив рекорд України з виконання вправи «підйом з переворотом» на відкритому повітрі – за 4 години 20 хвилин 760 «підйомів».

18 травня хлопець встановив рекорд свого інституту, зробивши на перекладині за 3 години 24 хвилини 1001 підйом з переворотом. Проте цього разу завадила температура під 30 градусів. У планах у хлопця побити український рекорд у приміщенні (у 2008 році киянин Тарас Корніюк виконав 1303 підйомів із переворотом) та перевершити світову планку, яку встановив російський капітан Залозний – 1400 разів.

Уже завтра свій перший старт після карантину проведе Еліна Світоліна, а також на цьому тижні триватимуть турніри з футболу та баскетболу 3х3, визначиться чемпіонка із шахів. А які змагання чекаєте ви?