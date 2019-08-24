«Незалежний» український спорт: від першого гімну на Олімпіаді до наймолодшого чемпіона Європи

Україна святкує 28-річчя. За цей час синьо-жовтий прапор майорів на Олімпіадах та Паралімпіадах, український гімн лунав на чемпіонатах світу та Європи, а досягнення українських спортсменів увійшли у світову історію. Які перемоги були головними у кожному році? Як дивували українські спортсмени своїх суперників і вболівальників? Як здобували нагороди через біль та коли в них вже ніхто не вірив? Радіо Свобода обрало найцікавіші моменти, але пропонуємо нашим читачам написати в коментарях свої спогади і враження від історичних перемог синьо-жовтих спортсменів за 28 років незалежної України.

1992 рік. На Олімпійських іграх у 1992 році Україна, попри на вже здобуту незалежність, виступала у складі Об’єднаної команди й під прапором Міжнародного олімпійського комітету. Але в Барселоні було вирішено на честь переможців індивідуальних змагань з Об'єднаної команди піднімати національний прапор і виконувати гімни країн, які вони представляють.

Так уперше в історії Олімпійських ігор гімн України пролунав після перемоги спортсмена з Луганщини Олега Кучеренка, який здобув «золото» у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 48 кілограмів. Причому в фіналі українець переміг дворазового олімпійського чемпіона Вінченцо Маєнца.

1993 рік. Український легкоатлет Сергій Бубка став першою людиною, яка в стрибках із жердиною продемонструвала результат вище за 6 метрів. Його називали «царем небес» та «містером рекордів». У 1993 році він у Донецьку встановив рекорд у закритих приміщеннях, стрибнувши на 6,15 метра. Цей результат протримався непобитим 21 рік. Символічно, що саме в Донецьку у 2014 році його досягнення перевершив француз Рено Лавіленні на турнірі «Зірки жердини».

А ось інший рекорд, який Бубка встановив через рік на літніх змаганнях в Італії, а саме 6 м 14 см, досі ніхто не зміг подолати. В цьому році український рекорд «святкував» своє 45-річчя.

1994 рік. На Олімпіаду до Ліллехаммеру Оксана Баюл вже їхала як чемпіонка світу. За результатами виступу в короткій програмі шістнадцятирічна українка посіла другу сходинку. А лідерство захопила американка Ненсі Енн Керріган. Попри травму, яку Баюл отримала за кілька днів до змагань – ковзан німецької фігуристки увійшов в гомілку на три сантиметри, все ж вирішила виступати. Вона виконала 5 потрійних стрибків і неочікувано для всіх додала елемент, якого спочатку не було в програмі – каскад стрибків. Як результат, Баюл виграла. Дебют молодої держави на Олімпіаді був настільки непрогнозованим, що організатори Ігор 45 хвилин шукали гімн України, і навіть прапор підняли до гори дриґом.

1995 рік. Єдиний тріумф України у командних видах спорту на європейських першостях відбувся у баскетболі. Жіноча збірна у дебютному матчі поступилася суперницям з Хорватії, але, вигравши решту поєдинків, пробилася у фінал, де з рахунком 77:66 обіграла команду Італії.

10 серпня на чемпіонаті світу з легкої атлетики українська спортсменка Інесса Кравець була настільки мотивована вибороти «золото» у потрійному стрибку, що дві її спроби були не зараховані через «заступи». Проте третій стрибок завершився на позначці 15,50. Такий результат став рекордом і вже 24 роки залишається недосяжним показником.

1996 рік. Україна вперше виступала на Олімпійських та Паралімпійських іграх. З Олімпіади синьо-жовті повернулися з 9 золотими, 2 срібними та 12 бронзовими медалями. Але найбільший тріумф – це дві нагороди вищого ґатунку Лілії Підкопаєвої. Українська спортивна гімнастка стала абсолютною чемпіонкою, а також здобула нагороду вищого ґатунку у вільних вправах і посіла друге місце у вправах на колоді. Елемент Подкопаєвої – подвійне сальто вперед з поворотом на 180°, який судді оцінили в 9,887 бала, – досі ніхто не зміг виконати на Іграх, навіть чоловіки.

В Атланті в 1996 році Україна дебютувала на Паралімпійських Іграх. Тоді під українським прапором виступали 25 спортсменів, які виграли сім медалей («золото», 4 «срібла» та 2 «бронзи») і посіли 44 місце в загальному рейтингу.

1997 рік. 5-го листопада у Києві відбувся матч-відповідь у рамках Ліги Чемпіонів, де «Динамо» грало проти титулованої «Барселони». У першому матчі «каталонців» вже було знищено вдома – на «Камп Ноу» з рахунком 0:3. Проте у Києві «Барселона» знову не змогла протистояти команді Лобановського - 0:4, три голи забив Андрій Шевченко, а четвертий – Сергій Ребров. Загалом у цьому сезоні кияни пробилися до чвертьфіналу, пробитися далі не дозволив італійський «Ювентус». А вже за рік кияни зупиняться за крок до фіналу, не змігши пройти німецьку «Баварію».

На Дефлімпійських іграх чоловіча волейбольна збірна здобула своє перше «золото», потім ще двічі вона повторить цей результат – у 2005 та 2013 роках.

1998 рік. Збірна України вперше брала участь на зимових Паралімпійських іграх і одразу гучно заявила про себе – 9 нагород (3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові).

Паралімпійська збірна з футболу вперше виборола «золото» чемпіонату світу. Нагороди вищого ґатунку українці потім ще здобували у, 2001, 2003 та 2017 роках. А крім того, першими синьо-жовті ставали і на Паралімпійських іграх – у Афінах-2004, Пекіні-2008 та Ріо-2016.

1999 рік. Віталій Кличко став першим в історії України чемпіоном світу в професійному боксі. У бої за титул WBO в суперважкій вазі українець нокаутував Гербі Гайда у другому раунді. Крім чемпіонського титулу Кличко ще встановив світовий рекорд – 25 перемог нокаутом підряд

Біатлоністка Олена Зубрилова стала триразовою чемпіонкою світу в індивідуальній гонці на 15 км, гонці переслідування і мас-старті на чемпіонаті світу в Фінляндії.

2000 рік. На Олімпіаді у Сіднеї Україна виборола 3 золоті медалі, 2 з яких дістала «рибка» Яна Клочкова – у коронних дисциплінах 200 та 400 метрів комплексним плаванням, а також «срібло» у 800 метрів вільним стилем.

2001 рік. Український баскетболіст Станіслав Медведенко здобув чемпіонський титул в НБА у складі «Лос-Анджелес Лейкерс»

У 2002 році в Москві відбувся чемпіонат світу з шахів. У фіналі зустрілися два українці – 33-річний Василь Іванчук зі Львова та 18-річний Руслан Пономарьов із Горлівки. Напруга відчувалась у кожній партії. Проте молодий спортсмен зміг вибороти перемогу в більш досвідченого Іванчука й стати першим чемпіоном світу з шахів в історії України, а також наймолодшим переможцем у світовій історії (на той момент).

2003 рік. Анна Безсонова стала дворазовою чемпіонкою світу в Будапешті та триразовою чемпіонкою Європи в Ризі з художньої гімнастики.

2004 рік. Ірина Мерлені стала першою у світі олімпійською чемпіонкою з вільної боротьби у ваговій категорії до 48 років. Загалом у 2004 році Україна виборола 22 нагороди, з яких 8 золотих.

Андрій Шевченко стає володарем «Золотого м’яча». І це третій український гравець, якого було названо найращим футболістом Європи, також це звання здобували Олег Блохін та Ігор Бєланов.

Також на Іграх в Афінах жіноча збірна України з гандболу посіла третє місце та стала володаркою єдиної олімпійської нагороди за всі роки незалежності у ігрових видах спорту.

Український хокеїст Руслан Федотенко виграв Кубок Стенлі у складі команди «Тампа». У вирішальній грі фінальної серії саме українець закинув переможну шайбу. А вже за 5 років Федотенко знову стане чемпіоном, але вже у складі «Піттсбурга».

2005 рік. Українська спортсменка з пауерліфтингу Лариса Соловйова стала чемпіонкою Всесвітніх ігор. Титул найсильнішою жінки в світі досі залишається за українкою, а це вже 14 років. Соловйова виграла на чотирьох Всесвітніх іграх – 2005, 2009, 2013, 2017.

У 2006 році збірна України дебютувала на чемпіонаті світу з футболу. Команда Олега Блохіна у першому матчі поступилася іспанцям, але їй вдалося пробитися до 1/8 фіналу, перегравши Саудівську Аравію та Туніс. у 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті здолали Швейцарію. До півфіналу українців не пустили майбутні чемпіони світу – італійці (0:3). Воротар Олександр Шовковський став єдиним воротарем, хто не пропустив жодного м’яча у післяматчевих пенальті.

2007 рік. Наталія Кальниш на чемпіонаті Європи виборола історичне «золото» в особистій першості (до цього часу Україна не здобувала тут нагород) та «срібло» в командній першості у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень (вправа МГ-5).

2008 рік. Історичний Пекін на Олімпійських іграх. Україна виборола 24 нагороди – 7 золотих, 4 срібних та 13 бронзових. Олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 57 кілограмів став Василь Ломаченко. Тоді українець у фіналі достроково переміг француза Джелькіра Кедафі в першому раунді. За результатами виступів у Пекіні-2008 Ломаченко нагородили кубком Вела Баркера, який дають кращому боксеру Ігор незалежно від вагової категорії. За чотири роки Василь привіз свою другу олімпійську нагороду найвищого ґатунку, але вже у ваговій категорії до 60 кілограмів.

2009 рік. Переможцем останнього розіграшу Кубка УЄФА став донецький «Шахтар», який переграв бременський «Вердер». Перший гол на 25-й хвилині забив Луїс Адріано. Через 10 хвилин Налдо зрівняв рахунок. А вирішальний гол «Шахтаря» на 97-й хвилині забив Жадсон.

Георгій Зантарая став першим українцем, хто став чемпіоном світу з дзюдо.

2010 рік. Українська шахістка Катерина Лагно виграла чемпіонат світу серед жінок у бліці, який відбувся у Москві. Українка очолила турнірну таблицю вже після 15 партій. За підсумками 30 зустрічей вона набрала 20 очок і випередила на бал російську суперницю Тетяну Косінцеву.

15-річна харків'янка Еліна Світоліна виграла на відкритому чемпіонаті Франції Roland Garros-2010 серед юніорів. У фіналі українці поступилася Онс Жебер з Тунасі – 6:2, 7:5.

2011 рік. Брати Клички зібрали усі пояси. Другого липня Володимир у поєдинку з англійцем Девідом Хеєм завоював чемпіонський титул WBA, і таким чином, вперше в історії боксу всі найпрестижніші пояси у надважкій ваговій категорії опинилися в руках двох рідних братів. На той момент, Володимир був чемпіоном за версіями IBF/IBO, WBO, WBA-суперчемпіон, а також володів поясом The Ring від авторитетного американського однойменного журналу, а Віталій – володарем поясу WBC.

2012 рік. На Олімпіаді в Лондоні українські боксери вразили весь світ. З сімох спортсменів п’ятеро завоювали медалі: чемпіонами стали Олександр Усик та Василь Ломаченко, Денис Берінчик став срібним призером, а Олександр Гвоздик та Тарас Шелестюк вибороли бронзові нагороди.

На чемпіонаті світу з плавання Дарина Зевіна виборола «золото» на дистанції 200 метрів на спині і це перша нагорода найвищого ґатунку України за останні роки.

2013 рік. «Українські отамани» у дебютній для себе Всесвітньої серії боксу (WSB) вийшли до фіналу. Проте у головній битві не без допомоги суддів українці поступилися. Хоча було зрозуміло, хто насправді чемпіон.

Ольга Харлан у 2013 році вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу, а крім того її було визнано найкращою шаблісткою планети. Також у кошику Харлан – світове «золото» у командній шаблі та найвищого ґатунку нагорода континентальної першості.

Збірна України з баскетболу вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи. Причому, українці вийшли у чвертьфінал до початку матчу проти Литви, завдяки перемозі Бельгії над Латвією. Проте, попри вже готову путівку Україна боролася у матчі проти Литва, хоча і поступилася – 63:70 (13:18, 17:14, 16:16, 17:22).

Донецький «Донбас» став першою командою в історії України, яка виграла хокейний єврокубок. Українці знищили французьку команду «Руан Драгонс» з рахунком 7:1.

2014 рік. На Олімпійських іграх у Сочі українська жіноча збірна з біатлону здобула золоту медаль естафета з біатлону у жінок. Це перше «золото» України з останні 20 років.

Паралімпійці не лише вибороли 25 нагород, 5 з них золоті, але й показали патріотичний характер та принциповість. Спочатку вони готові були бойкотувати Ігри в Росії, на Паралімпіаду все ж таки поїхали, але проукраїнський настрій демонстрували. Наприклад, випадково зіпсували настрій президенту Росії. У чоловічій гонці на 7,5 кілометрів у біатлоні серед спортсменів з вадами зору всі прогнозували «золото» російському атлету Миколі Полуніну, якого хотів привітати особисто президент Росії Володимир Путін, але неочікувано для росіян українець Віталій Лук’яненко випередив Полуніна на 11 секунд та здобув «золото».

Українець Василь Ломаченко перейшов у «профі» і вже у червні повторив рекорд, взявши чемпіонський пояс вже в третьому бою. Американець Гарі Рассел протримався проти нашого чемпіона всі 10 раундів, але рішенням більшості суддів пояс WBO в напівлегкій вазі дістався саме українцю.

Олег Верняєв став чемпіоном світу та Європи у паралельних брусах. Вже за рік український спортивний гімнаст підкорить Європейські ігри, потім Ріо-2016, а нагороди зі світової та континентальної першості стануть звичайною справою.

2015 рік. На чемпіонаті світу із фехтування у Москві чоловіча збірна шпажистів вперше в історії здобула золоті нагороди, здолавши у фіналі Південну Корею – 32:24.

Сенсаційне «Дніпро», яке пробилося до фінальної частини другого за престижністю європейського клубного турніру. Команда Мирона Маркевича протистояла «Севільї», і хоча матч завершився перемогою іспанців – 2:3, проте «Дніпро» показало дійсно сильний рівень і стало першим в історії клубом, який став фіналістом Ліги Європи (у новому форматі).

2016 рік. На Олімпійських іграх в Ріо Україна виборола дві золоті нагороди, одна з них на рахунку Юрія Чебана. З результатом 39.279 український каноїст подолав дистанцію 200 метрів та став дворазовим олімпійським чемпіоном.

А ось паралімпійці у Ріо завоювали 117 медалей – 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових. Крім того, встановили 109 рекордів у трьох видах спорту: плавання, легка атлетика та пауерліфтінг. З них 22 рекорди світу, 32 паралімпійські рекорди і 54 рекорди Європи.

Олег Кузнєцов, якого знають як бі-боя Kuzya, виграв Чемпіонат світу з брейкдансу. Цікаво, що українець не був заявлений як основний учасник турніру, але синьо-жовта темна конячка виграв одне з двох відбіркових місць, а потім взагалі виграв титул найкращого в світі. А вже у червні український дует Navi також стали чемпіонами світу.

Український баскетболіст Дмитро Кривенко виграв чемпіонат світу у баскетболі 3х3 у конкурсі данків. У фіналі українець виявився сильнішим за американського баскетболіста. До речі, медальну естафету «синьо-жовтих» данкерів перехопить Вадим Miller Піддубченко. Тож тепер король данків ще один українець.

2017 рік. Каратистка з ураженням слуху Карина Янчук на Дефлімпіаді перемогла попередню чемпіонку світу – турецьку спортсменку з рахунком 5:0 в абсолютній першості, розгромила каратистку з Росії в особистих змаганнях, а крім того, допомогла збірній України перемогти в командному турнірі. Таким чином Карина Янчук стала триразовою чемпіонкою Дефлімпійських ігор, і такий результат до неї не показував жодний спортсмен.

Для України Всесвітні ігри у 2017 році стали найрезультативнішими. Загалом синьо-жовті вибороли 25 нагород – 10 золотих, 7 срібних та 8 бронзових та посіла 5-те місце у командному заліку.

Олександра Хижняка було визнано найкращим боксером світу в 2017 році за версією AIBA. Він став чемпіоном Європи серед молоді, серед дорослих та чемпіоном світу, причому здобув усі титули майже за пів року. І це найшвидший результат в історії українського боксу.

2018 рік. Перемога на зимовій Олімпіаді Олександра Абраменка – це перше «золото» у фристайлі для України; третя золота медаль взагалі за історію зимових Ігор для синьо-жовтих, та перше олімпійське чемпіонство серед чоловіків в історії спорту незалежної держави.

22 нагороди привезли з головних Ігор чотириріччя українські паралімпійці. За кількістю золотих нагород Україна повторила свій найкращий результат (виступ у Турині-2006) – 7 медалей, крім того синьо-жовті здобули ще 7 срібних та 8 бронзових нагород.

У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії український боксер Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва одноголосним рішенням суддів – 120:108, 119:109, 119:109. І став першим абсолютним чемпіоном cвіту в історії України та першим європейським боксером, хто зібрав усі пояси.

Дзюдоїстка Дар’я Білодід на чемпіонаті світу перемогла чинну на той час чемпіонку Фуну Тонакі з Японії іппоном, тобто поклавши на лопатки. І українка у віці 17 років 11 місяців стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Попередній рекорд належав японці Рійоко Тамурі – 18 років 1 місяць. Крім того, Білодід здобула першу золоту нагороду світової першості в історії українського жіночого дзюдо та другу загалом, до цього часу в активі «синьо-жовтих» була перемога Георгія Зантарая у 2009 році.

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка виграла у підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA), що завершився у Сингапурі. У фіналі українська тенісистка не залишила шансів американці Слоан Стівенс. Зустріч завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

2019 рік. Український біатлоніст Дмитро Підручний став чемпіоном світу у гонці переслідування. Хоча українець стартував із 17-секундним відставанням від норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо, припустився двох промахів ще під час першої стрільби, це не завадило йому обігнати лідера світового біатлону та прийти першим. Ця нагорода стала першою золотою нагородою у чоловічому біатлоні на чемпіонаті світу, сьомим «золотом» взагалі для України, а ще завдяки цій перемозі Підручний став шостим українським біатлоністом, який виборов особисту медаль світового рівня.

15-го червня молодіжна збірна України у фіналі чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років перемогла однолітків із Південної Кореї з рахунком 3:1. За синьо-жовтих голи забили Георгій Ціташвілі та двічі відзначився Владислав Супряга. Уперше в історії українська «молодіжка» нарешті зруйнувала прокляття «не виходу з 1/8», і привезла додому зі світової першості Кубок та золоті нагороди.

17-річна українська тенісистка Дар’я Снігур перемогла на юніорському Вімблдоні. У фіналі українка здолала американку Алексу Ноель – 6:4, 6:4. Вона стала другою українкою, яка виборола трофей юніорського Вімблдону.

Олексій Середа став чемпіоном Європи у стрибках у воду на 10-метровій вишці, випередивши француза Бенжамена Офре та росіянина Руслана Тернового. Українець став наймолодшим чемпіоном Європи, вдже виборов нагороду вищого ґатунку в 13 років та 7 місяців. Минуле історичне досягнення належало британцеві Томасу Дейлі, який у 2008 році став чемпіоном Європи у 13 років та 10 місяців.

І це навіть не половина головних спортивних досягнень цього року – перемога жіночої збірної у кваліфікації чемпіонату світу Дивізіону ІІB з хокею, чи підкорення світу українськими «русалоньками», або 16 золотих нагород на ІІ Європейських іграх, чи може, перемоги юних спортсменів на Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі…Головне, що попереду ще стільки чемпіонатів, де Україна знову переможе. А яка перемога за 28 років незалежності вам запам’яталася найбільше і чим?