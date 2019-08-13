«Летіти над водою»: Україна вдруге провела чемпіонат Європи з вейкбордингу

Більше сотні спортсменів із різних країн змагалися у Києві із вейкбордингу. В Україні проходив щорічний чемпіонат Європи та Африки із цього виду спорту. Серед райдерів – багаторазові чемпіони світу, а колегію суддів очолив президент Світової ради з вейкбордингу. Що з того Україні та як держава підтримує види спорту, які активно розвиваються у світі?

Щороку Міжнародна федерація воднолижного спорту та вейкбордингу обирає країну, яка проведе змагання. У 2018 році чемпіонат проходив в Італії, а цього року обирали між Францією та Україною. У результаті відбору право на проведення отримала Україна і вдруге у своїй історії провела Чемпіонат Європи та Африки з вейкбордингу. «Не так просто отримати право на проведення чемпіонату. Місце повинно мати відповідну інфраструктуру», – розповідає Марія Булгакова, генеральний секретар Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу, співорганізатор чемпіонату.

З Італії, Франції, Нідерландів, Швеції та Швейцарії – загалом 109 спортсменів із 16 країн світу – прибули на Труханів острів у Києві, щоб позмагатися за перші місця в міжнародному чемпіонаті. Приїхали спортсмени і з Росії. За словами організаторів, проведення таких змагань, окрім залучення туристів та вболівальників, напряму впливає на престиж країни. «Будь-які міжнародні змагання – це перш за все, престиж країни. Це означає, що ми розвиваємо спорт і до нас їдуть люди», – зазначає Марія Булгакова.​

За словами Марії, державне фінансування не перекриває весь кошторис події, але порівняно з 2012 роком, з'явилася хоча б якась підтримка. Так Міністерство молоді та спорту виділило деякі кошти, а КМДА підтримала чемпіонат адміністративно – розсилала листи та організувала патрулювання поліції під час проведення чемпіонату.

Позитивні зміни порівняно з 2012 роком відчув і президент Світової ради з вейкбордингу, який очолює суддівську колегію на змаганнях з цього виду спорту Нуно Алмейда д'Ека з Португалії: «Річ у тім, що стало більше досвіду, і навіть спортсмени знають краще, що від них очікують. Рівень вимог підвищився, проте ваші організатори зробили крок вперед, вони провели колосальну роботу, вдосконалили навіть дрібниці. Цього разу ми маємо прямий ефір, і це дуже добре, тому що весь світ має змогу спостерігати за змаганнями», – відзначив Нуно.

Україну на цих змаганнях представляли 14 спортсменів у різних категоріях: дівчата та хлопці віком від 10 до 14 років, юніори – від 15 до 18 років, чоловіки та жінки – від 30 та 40 років. Українська команда в загальній класифікації посіла третє місце, поступившись Італії та Франції. Перше та друге місце в категорії до 14 років взяли українки Олександра Самойленко та Злата Пивоваренко. Найбільш видовищні заїзди проходили в категорії «Open», яка об'єднує найсильніших спортсменів. Всі виступи оцінюють за кількома критеріями – має значення і складність, і частота, і різноманітність трюків.

​Вейкбординг, як екстремальний вид спорту, поєднує у собі елементи воднолижного слалому, акробатики та стрибків. Один з видів спорту, що активно розвивається. «Вейкборд-катер», як одна з дисциплін, включає їзду за катером, де райдер, тримаючись за фал (канат для підйому і спуску вітрил; у вейкбордингу – канат за який тримається райдер –ред.) виконує різноманітні трюки, використовуючи хвилі або ж трампліни.