Юні українські спортсмени, які вразили у липні

Вони юні, але талановиті та вже титуловані. Їм ще не виповнилося 19 років, а вони вже перевіряються свої сили у перших збірних. Вони вже давно лідери у своїх вікових категоріях, але це не заважає щоразу дивувати своїми яскравими перемогами, встановлювати нові рекорди та прославляти Україну. Одна з найгучніших спортивних перемог липня – Дар'я Снігур виборола трофей юніорського Вімблдону. Проте цей місяць був спекотним на неймовірні виступи українських юних зірочок спорту.

На Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що завершився в Баку, українські спортсмени віком від 14 до 18 років вибороли 25 медалей: 8 золотих, 7 срібних та 10 бронзових. 11 нагород до кошику «синьо-жовтих» принесли спортивні гімнасти. Саме тріо Володимира Костюка, Іллі Ковтуна та Назара Чепурного здобули першу нагороду найвищого ґатунку на престижному європейському спортивному форумі у командній першості. А після цього хлопці ще й вразили в індивідуальних виступах.

Ілля Ковтун (спортивна гімнастика)

У багатоборстві Ілля Ковтун набрав 82,000 бали, і це дозволило випередити двох спортсменів з Росії. В останній день ЄЮОФ-2019 вправи на паралельних брусах українця судді оцінили у 14,600, і це стало «золотим» результатом. А вже за кілька годин Ковтун оформив золотий дубль, виборовши нагороду найвищого ґатунку ще й у вправах на поперечині. Загалом у Іллі – 4 «золота» та одне «срібло» (вільні вправи).

Назар Чепурний (спортивна гімнастика)

Свою єдину срібну нагороду Ілля Ковтун виборов у вільних вправах і поступився «золотом» він своєму співвітчизнику і товаришу по команді Назару Чепурному. Також Назар став чемпіоном ЄОЮФ у вправах на коні і в командній першості. А «срібло» здобув у вправах на кільцях, де його виступ оцінили у 13,466 бала.

Проте це не єдині перемоги Ковтуна та Чепурного у липні. Українські спортивні гімнасти також стали героями на першому чемпіонаті світу серед юніорів. Повний комплект нагород зібрав Назар Чепурний – «золото» на перекладині, «бронза» у вільних вправах та «срібло» у командній першості разом з Володимиром Костюком, Іллею Ковтуном та Дмитром Шишком. А Ковтун ще й виборов «бронзу» в абсолютній першості.

А на Європейському олімпійському юнацькому фестивалі, крім гімнастів, золоті нагороди вибороли Марія Горєлова у стрибках в довжину та Ростислав Крижанівський у плаванні (брас, 100 метрів).

Олексій Середа (стрибки у воду)

Справжня олімпійська сенсація і український «вундер-кіндер» – так 13-річного Олексія Середу назвали спортивні експерти після виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту в корейському Кванджу.

Українець двічі зупинявся від п'єдесталу. В індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки Середа фінішував четвертим, пропустивши вперед більш досвідчених китайців Яна Цзяню та Яна Хао, а також ексукраїнця, який зараз виступає під російським прапором Олександра Бондаря. Проте «вундер-кіндер» вже забезпечив собі путівку на Олімпіаду в Токіо-2020 і стане наймолодшим учасником у «синьо-жовтій» збірній.

Також 13-річний Середа у тандемі з 17-річним Олегом Сербіним посіли четверте місце у синхроні з десятиметрової вишки. І це враховуючи, що вони були наймолодшими учасниками фіналу.

Денис Кесіль (плавання)

18-річний плавець Денис Кесіль перевершив національний рекорд, який тримався 17 років. На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Кванджу українець подолав 200 метрів батерфляєм за 1.54,79. І це п'ятий результат фінального запливу. Проте Кесіль побив рекорд Дениса Силантьєва, який проплив цю ж дистанцію на чемпіонаті Європи 2002 року в Берліні за 1.55, 42.

Михайло Кохан (метання молота)

18-річний представник України у метанні молота Михайло Кохан встановив юніорський рекорд на чемпіонаті Європи віком спортсменів до 20 років. У другій спробі Кохан відправив снаряд на 83,74 метра, що вже стало новим рекордом, а вже у третій спробі – перевершив свій же показник – 84,73 метра. Цей результат став «золотим» для Кохана, а також рекордним для чемпіонату Європи і найкращим світовим на молодіжному рівні у цьому сезоні.

Ярослава Магучих (стрибки у висоту)

17-річна представниця стрибків у висоту Ярослава Магучих продовжує збирати «золотий» врожай. Українка стала чемпіонкою Європи серед спортсменів віком до 20 років. Вона з першої спроби підкорила висоту 1,92 метра та забезпечила собі нагороду найвищого ґатунку. Срібні та бронзові нагороди у спортсменок з Росії – Аделіни Халікової та Наталі Спиридонової.

Для Магучих це вже не перше континентальне чемпіонство. Вона також вигравала чемпіонат світу та Європи серед спортсменів віком до 18 років. У цьому році вже двічі піднімалася на п'єдестал «Діамантової ліги», а крім того, стала наймолодшою представницею стрибків у висоту, яка підкорила 2 метри.

Олександр Бондарев (картинг)

10-річний український картингіст Олександр Бондарев вважається найтитулованішим у своїй віковій категорії. А тепер до свого кошика нагород юний спортсмен ще й додав «срібло» на міжнародних змаганнях Copa Rotax у Суері (Іспанія). У перший день змагань українець фінішував другим та четвертим, у останній день – фінішував першим в одному із заїздів, але у заключній гонці став п'ятим. Тож, за підсумком усіх результатів, Бондарев став срібним призером.

Олександр Самойлов (воднолижний спорт)

Дві бронзові нагороди у воднолижному спорті здобув 17-річний Олександр Самойлов на світовій першості серед спортсменів віком до 21 року. Українець став третім у фігурному катанні, набравши 9630 очок. Щоправда, за словами експертів, Самойлова засудили і український спортсмен втратив близько тисячі очок. А також бронзу Олександр здобув у багатоборстві.

Загалом українська команда по-справжньому тріумфувала на цій світовій першості, посівши третє місце за результатами виступів усіх збірних. Колега по команді Самойлова, більш досвідчений Данило Фільченко виборов три медалі – два «золота» та одне «срібло», а крім того, встановив особистий та світовий рекорд у фігурному катанні на водних лижах серед чоловіків віком до 21 року.