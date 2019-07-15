Переможниця юніорського Вімблдону-2019. Що відомо про українку Дар'ю Снігур?

Цьогорічний Вімблдон став сенсаційним для українців. Вперше Еліна Світоліна пробилася до півфіналу, 18-річний Ілля Білобородько став першим українцем, який пробився до чвертьфіналу юніорського етапу, а Дар'я Снігур стала другою українкою, яка виборола трофей юніорського Вімблдону. Що ж про неї відомо?

П'ята українка у фіналі та друга з трофеєм

До Дар'ї Снігур у фінал юніорського Вімблдону пробивалися ще чотири українські тенісистки – Тетяна Перебийніс, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Катерина Бондаренко. А ось перемогти вдалося лише Бондаренко, яка 15 років тому, а саме у 2004 році, виграла головну зустріч у тенісистки з Сербії Ані Іванович: 6-4, 6-7, 6-2. Тож трофей Снігур з юніорського Вімблдону другий в історії українського тенісу.

П’ята українська переможниця юніорських Grand Slam

Лише п'ятьом українцям вдавалося вигравати турніри серед тенісистів віком до 18 років. Снігур та Бондаренко повернулися з трофеями з юніорського Вімблдону. У 1991 році Андрій Медведев став переможцем Ролан Гаррос у зустрічі проти Томаса Енквіста: 6-4,7-6. Уже у 2010 році його тріумф повторила Еліна Світоліна, яка виграла в Онс Жабер: 6-2, 7-5. А Марта Костюк стала володаркою трофею Australian Open-2017, де перемогла Ребеку Масарову: 7-5, 1-6, 6-4

Шлях до титулу

На юніорському Вімблдоні Снігур перемогла Каміллу Бартон з Латвії, Ерін Річардсон з Великої Британії, росіянку Поліну Кудерметову, американку Емму Наварро, а у фіналі українці поступилася ще одна тенісистка зі США Алекса Ноель: 6:4, 6:4.

Історична перемога

Для української спортсменки це був перший фінал – і одразу перемога на юніорських «мейджорах». До цього часу найкращий свій результат Снігур показала у півфіналі на Australian Open-2019, де поступилася Кларі Таусон з Данії, яка і стала чемпіонкою турніру.

Фартова Велика Британія та вже знайома суперниця

Перед Вімблдоном Снігур виступала на іншому турнірі у Великій Британії – Junior International Roehampton (юнацький турнір ІTF першої категорії), де також здобула перемогу. Цікаво, що суперницею за трофей також була Алекса Ноель. Тоді зустріч українки та американки завершилася із рахунком 6:1, 6:2

Емоції, які вразили увесь світ

Відео емоційної реакції Дар’ї Снігур із обіймами з батьком вже стало топовим. У соціальній мережі під цим фрагментом обговорюють, наскільки важлива підтримка батьків для кожного спортсмена.

До речі, саме батько Сергій привів Дар'ю до секції тенісу, пояснюючи своє рішення тим, що «на корті дитина вчиться самостійно приймати рішення».

Легендарна Dream Team

У лютому 2016 році про команду U14 Костюк – Лопатецька – Снігур заговорили вперше. Адже це тріо «катком проїжджало» по своїх суперницях на командних турнірах, за що Tennis Europe їх визнало «Командою року». У 2016 році українське тріо виграло усі команді турніри старого та нового світу, а також вибороло перемогу на серпневому Кубку світу.

Професійні досягнення

Вімблдонський виступ був останнім в юніорській кар'єрі Снігур. Вона вже виграла 15-тисячник у Туреччині, 25-тисячник в Японії, тепер підкорився і «Великий слем», хоча і юніорський. Наразі Снігур посідає 433 місце у дорослому рейтингу WTA.

Боїться великої підтримки, а також не підтримує стиль Світоліної

Дар’я Снігур розповідала журналістам, що відчуває дискомфорт, коли грає перед великою кількістю вболівальників. А також на конференції юна тріумфаторка зазначила, що їй не подобається стиль першої ракетки України Еліни Світоліної, тому що він «різаний», а ось грі Даяни Ястремської вона симпатизує.