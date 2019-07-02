Чий велосипед. Українську чемпіонку Соловей можуть вигнати зі збірної за коментар у Фейсбуці

Ганна Соловей – єдина представниця українського велоспорту, яка виборола золоту нагороду вищого ґатунку на ІІ Європейських іграх. У соціальній мережі її називали «героїнею», вітали з важливим «золотом» для української збірної. Проблеми у спортсменки почалися після того, як вона розкритикувала привітання від Федерації велосипедного спорту України, яке адресувалося голові Київської міської федерації велоспорту. Після цього президент ФВУ Олександр Башенко звинуватив її у порушенні контракту, мовляв, Соловей не може публічно висловлюватися без дозволу федерації. У чому причина конфлікту, які умови надають українським спорстменам, та чи можуть вигнати зі збірної за критику керівництва в соціальній мережі, розбиралося Радіо Свобода

ІІ Європейські ігри. За кілька годин до церемонії відкриття вдається поспілкуватися з чемпіонкою з велотреку Ганною Соловей. Чому не одразу після її перемоги? Бо Ганна виступала ще у кількох дисциплінах і сподівалася бути в призах і там, щоб не наврочити, домовилися про інтерв'ю після всіх стартів.

У гонці за очками на 25 км Соловей виграла два проміжних фініші й, заробивши коло переваги, набрала 30 очок і випередила найближчу переслідувачку Верену Ебергардт із Австрії та чешку Ярмілу Махачову. Таким чином за чотири роки українка здобула 2 нагороди на Європейських іграх: у Баку-2015 виборола «срібло», у Мінську – «золото».

– Чи вже усвідомили, що виграли Європейські ігри?

– Усвідомлюєш перемогу вже в кімнаті, в олімпійському селищі, коли бачиш вітання штабу, який очолює чарівна пані Ганна Сорокіна. Коли читаєш сотні повідомлень від людей. 5 хвилин на п’єдесталі – ось все, що залишається від перемоги. На наступний день ти лише розумієш, що потрібно працювати ще більше, адже скоро нові старти.

– Ви виступали не лише в гонці за очками, але й в інших дисциплінах. Де все ж таки сподівалися ще на нагороди?

– Дуже хотілось залізти на подіум і в переслідуванні, але не склалось. Я не змогла кваліфікуватись і показати гідний час. Мені немає виправдань, потрібно було готуватися жорсткіше. Це моя помилка, моя поразка. Залишається лише прийняти її, проаналізувати саму гонку, підхід і психологічні емоції. Вдосконалюватися, працювати, блювати і від втоми – інших шляхів до «золота» я не знаю. Я вдячна за цю поразку, вона не дасть мені приводу для розслаблення. Кожна перемога – це маленький крок до поразки!

– У велотреку дуже багато дисциплін. Як ви вважаєте, яка з дисциплін найцікавіша для початківця-вболівальника?

– Групова гонка, кейрін – це безумовно дуже видовищні та яскраві дисципліни. Але мій фаворит – медісон. Це парна гонка, де стартують двоє і міняються по ходу гонки, зміна проходить таким чином, щоб якнайкраще вибрати позицію і штовхнути напарницю за руку для продовження боротьби. Початківцям не зрозуміти цього натовпу на полотні, але це круте видовище.

– Чи вдалося подивитися якісь виступи інших українських спортсменів?

– Ні. Було не дуже багато часу. Щиро раділа за наших борчинь, прекрасно розуміла біль Юлії Хавалджи, рада за нашу Юлію Ткач та Оксанку Лівач.

– Білорусь – теж пострадянська країна, але чи вразила вона спортивною інфраструктурою?

– Мінськ може гордо похвалитись своєю спортивною інфраструктурою. Коли я вперше потрапила сюди, мене вразила кількість арен, шкіл, стадіонів і для юних, і для професійних атлетів. Тут є моя мрія – ковзанярський палац. Велосипедисти сміливо можуть поєднувати цей спорт, але, на превеликий жаль, в Україні немає такої арени, тільки шорт-трек. А палац художньої гімнастики взагалі заворожує своєю величчю та красою. Україні ще ду-у-у-уже далеко до головного міста Білорусі.

– Що потрібно зробити, щоб здобути ліцензію на Токіо-2020?

– Потрібно багато праці, бажання та сил. Попереду чемпіонат світу, Європи і шість етапів кубку світу. На них розігруються очки для ліцензій на ігри.

– Що далі у вас за планом?

– Відпустка…за довгих 14 років. Я вперше поїду на море без ровера.

Уже наступного дня Ганна Соловей мала прилетіти до Львова, де б її зустріли як героїню, привітали з перемогою, та дівчина б поїхала до відпустки. Проте все відбулося інакше.

У офіційній групі Федерації велоспорту України в мережі «Фейсбук» з перемогою Ганни привітали голову Київської міської федерації велосипедного спорту. На що сама чемпіонка ІІ Європейських ігор відреагувала категорично.

«Дивуюсь вашій некомпетентності та зневазі до спортсменів вашої ж федерації! Дуже хотілося б взнати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, яку я ніколи не бачила, при цьому берете мою світлину і мій результат. Ця людина мені не відома, я навіть ніколи не бачила цю людину на власні очі. А саме цікаве те, що нічим…абсолютно нічим не допомагав мені цей чоловік в підготовці до змагань», – написала Ганна Соловей в коментарях.

На такий допис спортсменки відреагував президент Федерації велосипедного спорту Олександр Башенко: «Їздиш на моєму велосипеді, їздиш у моїй формі, на голові в тебе мій шолом. Що ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я – не Базін, запам'ятай, принцеса. Будеш виконувати роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо, як звали».

Також президент Федерації велоспорту зазначив, що спортсменка порушила пункт, прописаний у контракті, а тому її можуть вигнати зі складу збірної України. Радіо Свобода знову звернулося до Ганни за коментарем стосовно ситуації, яка відбулася у мережі «Фейсбук».

– А чи допомагала федерація з підготовкою до Європейських ігор?

– Я готувалася вдома, а у дівчат були гонки в Італії. Я же туди не планувала. Ніяких коштів від федерації не отримувала і інвентарю також. У нас навіть коліс не вистачає, мусимо позичати у чоловічої збірної.

– Про який пункт контракту мовиться?

– Я не порушувала жодного пункту, його просто не існує.

Радіо Свобода зателефонувало до Федерації велосипедного спорту, але президента на місці не було. Обіцяли зателефонувати та прокоментувати ситуацію, і своє слово стримали – Олександр Башенко на коментар погодився.

– По-перше, я її привітав з перемогою. Я дуже добре до неї ставлюся як до спортсменки. Те, що вона у нас норовлива та може захищати свою думку – це і є важливою рисою великих спортсменів. Але друге – у мене було питання до Львівської області. Я привітав голову Київської федерації велосипедного спорту (Соловей офіційно виступає за Київ – ред.). Але ж де Ганна і де Київська федерація? Вона базується у Львові, тренується там. Нічого Львівська область не робить для цієї спортсменки. Тобто я таким чином загострив питання, що наші обласні чи міські голови не переймаються спортсменами.

– А те, що ви заявили про її виключення зі збірної України, це емоції?

– У неї є контракт. А це юридично обов’язкове до виконання. У неї написано, що вона не може публічно висловлюватися без обговорення з федерацією цього питання. Вона порушила цей пункт. Тобто тепер це привід, щоб контракт розірвати. Вона – доросла людина, має ж розуміти, що вона робить. Я вважаю, що умови контракту порушені і її треба виключити із складу збірної. Якщо вона доведе потім, що вона може представляти Україну гідно…Я взагалі не розумію, що почалося. Я ж її привітав.

Також Олександр Башенко зазначив, що насправді особистого конфлікту між ним та спортсменкою немає, але є юридичне порушення угоди. Сама Ганна запевняє, що такого пункту в контракті немає.

Радник міністра молоді та спорту Павло Булгак в коментарі Радіо Свобода пояснив: у профільному міністерстві не мають права втручатися у справи федерації, але підтримуватимуть спортсменку.

«Ніколи такого не буде, що спортсменка, яка має таке досягнення, за те, що вона щось критичне сказала на адресу федерації, буде виключена зі збірної України. Міністерство зацікавлене в тому, щоб спортивний принцип відбору до збірних команд діяв. І за Україну мають виступати лише найкращі спортсмени, незалежно від їхньої позиції та стосунків з керівництвом федерації», – пояснив Павло Булгак.

Насправді це вже не перший конфлікт, в якому фігурує спортсменка та федерація. У 2015 році вже з'являлася інформація, що Ганна зверталася до інших країн з проханням змінити спортивне громадянство саме через конфлікт з федерацією.

Також у 2015 році сам Олександр Башенко зізнався, що у Соловей є фінансові претензії до ФВУ. «На Європейських іграх Ганна Соловей за друге місце отримала обіцяні 10 тисяч доларів. Чоловіки цю суму поділили, тож кожному було 1200 доларів. Ніхто Аню не просив ділитися, та й вона сама цього не хотіла, звичайно. І за підсумками чемпіонату світу ми їй гроші не видали. Тоді вона дуже емоційно відреагувала. Я її розумію. Аня мала заїхати на подіум, а у підсумку – через конфлікт з тренером не потрапила до топ-10», – цитує Башенко «Сьогодні».

У лютому Олександр Башенко вже публічно принижував іншу спортсменку Ольгу Віюк.