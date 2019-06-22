Європейські ігри: хто вони, спортсмени, які вибороли золоті нагороди?

У Мінську завершився другий змагальний день ІІ Європейських ігор. Україна сьогодні виборола 6 нагород, з яких 3 вищого ґатунку – 2 у дзюдо та 1 у самбо. Хто вони, спортсмени, завдяки яким лунає гімн України та майорить синьо-жовтий прапор?

Дар'я Білодід – непереможна дзюдоїстка з модельною зовнішністю

ЇЇ називають справжнім діамантом світового дзюдо. Дар’я Білодід – талановита спортсменка, яка вже з 15 років перемагає суперниць, які старші за неї та змагаються в інших вікових категоріях, а головне – вже вписала своє ім'я в історію світового дзюдо. У віці 17 років 11 місяців стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо.

Крім того, Білодід в минулому році здобула першу золоту нагороду чемпіонату світу в історії українського жіночого дзюдо.

Шлях до «золота» на ІІ Європейських іграх

На шляху до золотої медалі українка поборола дворазову чемпіонку Європи угорку Еву Черновіцкі, француженку Мелані Клеман і бронзову призерку чемпіонату Європи-2018 Міліцу Ніколіч із Сербії, а у фіналі в принциповій зустрічі здобула перемогу над чинною чемпіонкою Європи Іриною Долговою з Росії.

Цікаві факти

Зріст Дар’ї 173 сантиметри, що вважається високим для дзюдоїсток вагової категорії до 48 кг. Та й модельна зовнішність дівчини, її відчуття стилю збиває з пантелику – невже ця красуня справді дзюдоїстка? До речі, в експерименті Радіо Свобода – ніхто не вгадав вид спорту, яким займається дівчина.

Батьки Дар'ї – відомі та титуловані спортсмени, а зараз вони тренери дівчини. Після кожної перемоги Даша біжить з ними обійматися. І ось ці щирі емоції та ніжні стосунки, на думку вболівальників, вже стали «родзинкою» родини Білодід. Відомі спортсмени зізнаються, що хотіли б бачити та переживати такі ж емоції, коли виграють їхні діти, як і батьки Даші – Геннадій Білодід та Світлана Кузнецова.

Георгій Зантарая – боєць на татамі та люблячий батько

Він – єдиний український дзюдоїст, який зміг виграти чемпіонат світу у 2009 році. І це не лише за роки незалежності України, але й з того часу, коли вона була у складі СРСР. Останні 10 років він залишається лідером українського дзюдо, зараз у ваговій категорії 66 кг. На татамі він – справжній боєць: технічний та іноді жорсткий, а ще гарний стратег та самокритичний спортсмен. Він відверто каже про себе, що дуже складна людина, запевняє, що завжди знає свої сили, але, незважаючи на те, що він реаліст, все одно буде боротися до останнього.

Шлях до «золота» на ІІ Європейських іграх

Зантарая сьогодні провів п’ять переможних сутичок – проти мальтійця Джеремі Сайвелла, словенця Андража Жереба, білоруса Дмитра Шершня та грузинським дзюдоїстом Баґраті Нініашвілі, а у головній зустрічі переміг італійського спортсмена Маттео Медвеса

Цікаві факти

Вважає, якби знімали автобіографічний фільм про Георгія Зантарая, то найкраще цю б роль зіграв Джекі Чан.

Перша його думка при програші – «Який я слабак»

Має двох дітей – доньку Єву та сина Давида. Не вважає себе суворим батьком. Зізнається, що дітям дозволяє все.

Головна підтримка на ІІ Європейських іграх – це дружина Ольга. Вона ж головний прихильник, критик та мотиватор.

Фотографії Дар'ї Білодід та Георгія Зантарая є на сторінках дитячого букваря.

Анастасія Сапсай – самбістка, яка майже не «побачила» своїх суперниць

Вона просто розчавила всіх суперниць. Технічно та дуже швидко. Чемпіонка Європи у 2017, 2018 роках, бронзова призерка світової першості і справжнє відкриття цих Ігор – самбістка Анастасія Сапсай. Напередодні змагань у Мінську спортивні експерти казали про неї – «темна конячка», яка лише розпочинає свій зірковий шлях, а Сапсай просто зробила ще один крок до бажаної спортивної мрії.

Шлях до «золота» на ІІ Європейських іграх

Чвертьфінальна сутичка проти Карини Стефанович з Литви завершилася з рахунком 9:0, півфінал з Катериною Калюжною з Білорусі – 0:5. У фіналі українка перемогла грузинську спортсменку Елене Кебадзе – 4:0

Цікаві факти

Анастасія займається і самбо, і дзюдо. Вигравала нагороди на міжнародному турнірі в обох видах. Але зауважує, що якщо раніше ці види спорту були майже однаковими, то після змін в правилах, взагалі не схожі. Тому стала більш обережною, адже іноді хочеться виконати елемент, який дозволений в одному виді, а заборонений в іншому.

Уже завтра, 23 червня, Україна змагатиметься за нагороди у спортивній акробатиці, велосипедному спорті, художній гімнастиці, дзюдо, легкій атлетиці, самбо, стрільбі з лука, кульовій та стендовій стрільбі.

Більше про перемоги українських спортсменів на ІІ Європейських іграх читайте у нашому Живому блозі.