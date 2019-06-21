Представник України у стрільби з лука Юрій Гавелко завершив раундовий етап восьмим. Український спортсмен «настріляв» 668 очок. Що цікаво, у розкладі змагань на офіційному сайті, повідомляється, що в українця немає суперника на етапі 1/32, тобто він автоматично проходить до 1/16.
«Сьогодні довгий день: кваліфікація чоловіча, потім жіноча, а тепер ще й мікси. Крім того, додати сюди спеку і дуже підступний вітер, мінливий, то можна з впевненістю сказати, що день складний. Вітер заважав, проте я старався не відволікатись на окремі невдалі попадання, а без них ніяк (сміється). Своєю стрільбою сьогодні задоволений. Стосовно наших суперників, то тут зібралась вся еліта Європи, а у нас дуже непередбачуваний вид спорту. Ми просто постараємось виконувати нашу роботу дуже якісно та отримувати задоволення від того, що робим», – пояснив Юрій Гавелко в коментарі для Радіо Свобода.
Сьогодні перший день змагань. Українські спортсмени змагаються у баскетболі та стрільбі з лука. А о 22.00 розпочнеться церемонія відкриття.
Чоловіча збірна України з баскетболу виграла свій перший матч у груповому раунді на Європейських іграх. Зустріч українців проти команди з Франції завершилася з рахунком 18:14.
«З цим суперником грали тиждень тому. Нічого нового вони не продемонстрували. Але команда дуже важка. Величезні габарити, тож довелося підлаштовуватись. Цим складом зіграли лише один турнір. Тому ще дуже багато помилок та непорозумінь. Треба більше практики», – розповів Радіо Свобода гравець збірної України Дмитро Ліповцев.
Завтра, 22 червня, чоловіча збірна проведе дві зустрічі – зі збірними Італії та Росії.