У Мінську розпочалися ІІ Європейські ігри, які триватимуть із 21 до 30 червня 2019 року. Понад 4000 атлетів із 50 країн Старого світу розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту (23 дисциплінах).

Європейські ігри – це не лише перемога на континентальному рівні, але й шанс здобути такі важливі бали для ліцензії на Олімпійські ігри у 2020 році. Змагання з бадмінтону, велоспорту, дзюдо, карате, стрільби кульової та стендової, настільного тенісу стануть кваліфікаційними до Токіо-2020.

На Європейських іграх боротимуться 198 українських спортсменів у 22 дисциплінах: бадмінтон, баскетбол 3×3, бокс, вільна і греко-римська боротьба, веслування на байдарках і каное, велоспорт (шосе, трек), спортивна і художня гімнастика, легка атлетика, дзюдо, карате, пляжний футбол, самбо, стрільба (з лука, кульова, стендова), стрибки на батуті, спортивна акробатика, настільний теніс.

Радіо Свобода розповідатиме про найцікавіші події й перемоги на ІІ Європейських іграх. Також до вашої уваги коментарі спортсменів, ексклюзивні інтерв’ю й неочікувані факти.