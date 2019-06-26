Ексклюзив із Європейських ігор. «Золоті» легкоатлети: естафети, які увійшли в історію

«Золоті» легкоатлети повертаються. Сьогодні, 26 червня, відбудеться півфінал із легкої атлетики, де українські спортсмени вже боротимуться за командні нагороди. У першому етапі українська збірна виграла вихід зі своєї групи і автоматично потрапила до ½ фіналу, а крім того, на рахунку «синьо-жовтих» було 5 нагород: 2 «золота» в естафеті 4х400 та у змішаній комбінованій естафеті (800 м – 600 м – 400м – 200 м), «срібло» у бігу на 110 метрів з бар'єрами здобула Анна Плотіцина та дві «бронзи» у стрибках – у висоту Богдана Бондаренко та в довжину Марини Бех.

Про новий формат змагань, незвичайну естафету та мотивацію напередодні півфіналу Радіо Свобода розповіли легкоатлетки Ольга Ляхова, Ганна Рижикова, Яна Качур та Тетяна Мельник.

– Чи усвідомили вже, що ви – чемпіони ІІ Європейських ігор?

Ольга Ляхова: Поки що не віриться, бо змагання ще тривають, а медалі вже є. Пізніше прийде розуміння здобутої медалі, а може, й не одної. Бо українська збірна має можливість виграти ще одну командну нагороду. Звичайно, що емоції лише позитивні, адже дуже приємно здобути медаль, та ще й вищого ґатунку.

​Ганна Рижикова: Усвідомила відразу, коли перетнула фінішну лінію та побачила наш час. Радість і гордість переповнювали і на стадіоні, коли взяли наш прапор, і на нагородженні, коли звучав гімн України.

Яна Качур: Мені здається, що, все ж так, ні, ще не усвідомили, адже це була зовсім неочікувана перемога. Ми сподівалися і налаштовувалися увійти до призової трійки, але щоб виграти та ще й цілу секунду різниці... Відчуваєш себе чемпіоном, коли твої соціальні мережі завалені привітаннями.

Тетяна Мельник: Емоції неймовірні, тому що було дуже цікаво бігти саме змішану естафету (і чоловіки, і жінки в одній команді – ред.). Із самого початку ми розуміли, що нам потрібно бігти не тільки на перемогу, але й на виграшний час. Бо ми боролися в останній групі і вже знали час всіх інших лідерів.

– Наскільки легка чи важка естафета формату 800 м – 600 м – 400м – 200 м? Які взагалі враження від нової дистанції?

Ольга Ляхова: Ця естафета дуже цікава. Це щось нове в легкій атлетиці. І мені сподобалася саме гонка переслідування. Але для багатьох видів легкої атлетики новий формат, все ж таки, не зовсім зручний.

Яна Качур: Коли вперше почула про цю гонку переслідування, я дико сміялась і казала, що це зовсім якась дурня. Я не уявляла собі, як це все має бути, а коли ще почула, що стартувати ми будемо з певними гандикапами, то взагалі взялась за голову і ледь не втратила свідомість. Можливо, для глядачів вона здалась дуже легкою, так як ми в своєму забігу виграли, а крім того, принесли фору суперникам в метрах 100 приблизно. Тобто камера навіть не могла охопити нас, лідерів, та інші команди. Але насправді це дуже нелегка робота. Кожен доклав максимум зусиль для цієї медалі, тому що знали, що потрібно бігти, не на позицію в турнірній таблиці, а на результат.

– Новий формат в легкій атлетиці здивував усіх вболівальників. Чи важкий він для спортсменів?

Яна Качур: Звичайно. Ми звикли зовсім до іншого формату, а тут таке. Деякі до вечора змагань не розуміли, кого та як будуть нагороджувати.

Ганна Рижикова: Спочатку було важко розібратися у правилах. Проте коли адаптувалися, то вже з’явився азарт, хотілося принести команді максимальну кількість балів.

– Попереду ще виступи. «Золото» більше мотивує чи навпаки відчувається більше відповідальності?

Ольга Ляхова: Мотивує, але ще дуже хочеться вибороти і «золото» командою.

Яна Качур: Мотивує і водночас відчувається велика відповідальність. Бо розуміємо, що ми сильні і потрібно якомога міцніше втримати цю планку! Але збавляти оберти ми не плануємо взагалі.

Тетяна Мельник: Звісно, що мотивує. Для мене і команди було важливо показати хороший результат, боротися до кінця та виграти свою лігу.

Ганна Рижикова: Особиста перемога вже є, і поки що не віриться, що потрібно знову виходити на доріжку і боротися за командне місце. Але, як для мене, формат змагань виявився захопливим, так що ми з задоволенням повторимо успіх.

Як Радіо Свобода повідомляло раніше, лідер збірної України з легкої атлетики Богдан Бондаренко більше не виступатиме за «синьо-жовтих» на ІІ Європейських іграх. За словами Бондаренка, його знову турбує коліно, через яке він вже брав тимчасову паузу в спорті. Тоді лікування і відновлення стрибуна у висоту зайняло майже два роки.