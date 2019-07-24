Рік до Олімпіади: українські ліцензії, гроші та шанси

До Олімпійських ігор у Токіо залишається рівно рік. Уже 24 липня 2020 року розпочнеться тридцять друга літня Олімпіада, де розіграють 339 комплектів нагород у 33 видах спорту. У її програмі з’являться нові види –​ карате, серфінг, бейсбол, скелелазання та скейтбордінг. Наразі, за інформацією НОК, українські спортсмени здобули 32 ліцензії. Проте боротьба за путівки до Токіо-2020 триває. Які шанси в «синьо-жовтих» на японській Олімпіаді? Як готуються українці до виступів у нових видах? Хто допомагає збірній у цей олімпійський сезон? Радіо Свобода зібрало найцікавішу інформацію й почало відраховувати дні до Олімпіади

Ліцензіі, які вже вибороли

Першу ліцензію традиційно вибороли представники кульової стрільби, адже мають світову першість раз на чотири роки. Щоправда в недавньому інтерв’ю володар путівки Павло Коростильов розповів, що в Україні немає змоги нормально готуватися до Олімпійських ігор та й узагалі до будь-яких стартів. Останній тир, який був, а саме львівський, згорів, і досі його не відбудовано. Тож усі тренування відбуваються за кордоном, що не завжди зручно.

В артистичному плаванні «українські русалоньки» вибороли ліцензії яскраво та по-золотому – вигравши чемпіонат світу. Взагалі зі світової першості українки повернулися з шістьма нагородами («золото» та п’ять бронзових медалей) та чотирма ліцензіями. До цього часу путівку до Токіо мав дует Анастасія Савчук та Марта Федіна.

Справжній український «вундеркінд» з’явився у стрибках у воду. 13-річний Олексій Середа на світовій першості двічі ставав за крок до нагород на десятиметровій вищці – в індивідуальних стрибках та в тандемі з Олегом Сербіним. Без нагород, але з ліцензіями та неймовірним потенціалом.

Загалом на цей час українські спортсмени вибороли 32 ліцензії у кульовій стрільбі, артистичному плаванні, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука та стрибках у воду.​

Нові види спорту: які шанси в української збірної?

На 129-й сесії Міжнародного Олімпійського Комітету у 2016 році було схвалене долучення п’яти нових видів спорту до програми Токіо-2020: бейсбол, серфінг, скейтбордінг, скелелазання та карате. І якщо в перших трьох видах «синьо-жовті» поки що не серед лідерів, хоча ці види й починають розвиватися в Україні, то в карате і скелелазанні очікуються не лише путівки до Токіо, але й нагороди на Іграх.

Карате. На ІІ Європейських іграх у Мінську українські спортсмени здобули 5 нагород. Чемпіонами стали Станіслав Горуна та Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга виборола «срібло», а Валерій Чоботар та Галина Мельник принесли до кошика збірної України бронзові медалі.

Проте ці нагороди не впливають на олімпійський рейтинг, за яким і отримують ліцензії каратисти. До Токіо потрапляють по 10 спортсменів у кожній ваговій категорії. Це чотири кращі спортсмени за рейтингом на 6 квітня 2020 року, переможці відбіркового турніру в Парижі (травень 2020) та за підсумками континентальних ігор. Крім того, у кожній категорії обов’язково буде один представник збірної Японії, як країни-організатора. Зараз перше місце в турнірній таблиці категорії «до 55 кг» посідає одеситка Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна на шостому місці у ваговій категорії до 75 кг, Валерій Чоботар – восьмий (понад 75 кг), Аніта Серьогіна (до 61 кг) – 10, Галина Мельник – 9 (до 68 кг).

Скелелазання. Спортсмени змагатимуться в багатоборстві – швидкість, боулдерінг та складність. Учасниками ігор стануть 40 скелелазів (по 20 чоловіків та жінок, із їхнього числа по одному – автоматично представники Японії). Хто отримає путівку до Токіо – знову ж таки, визначається за рейтингом. Кожен скелелаз має змагатися на 12 кубках світу, чемпіонаті світу та Європи – і все це за 2019 рік. Проте ще залишається останній шанс – світова першість у 2020 році.

В українській збірній є спортсмени, які входять до топової десятки світу в окремих категоріях. Наприклад, Ніка Потапова – переможниця молодіжного чемпіонату Європи, а також перша українка і 22-га спортсменка у світі, яка подолала маршрут категорії складності 9а. Проте зараз 16-річна скелелазка травмована і пропускає кілька важливих стартів. Не допоможе деякий час команді і Федір Самойлов, якого нещодавно прооперували. У швидкості найбільші сподівання на Данила Болдирева – срібного чемпіона Всесвітніх ігор, багаторазового рекордсмена світу. Євгенія Казбекова – у переліку найкращих спортсменок світу з болдерінгу, вона представлятиме Україну на І Перших Всесвітніх пляжних іграх, які відбудуться в жовтні в Катарі.

Види спорту знайомі, дисципліни – нові

Уперше на Олімпійських іграх дебютує дисципліна баскетбол 3х3. На відміну від баскетболу 5х5, у стрітболі Україна ще має шанси потрапити до Токіо-2020. Зараз чоловіча збірна посідає дванадцяте місце у світі та сьоме в Європі, а жіноча – восьме у світі та п’яте в Європі. Один із факторів: як виступлять «синьо-жовті» на чемпіонаті Європи в Дебрецені (Угорщина) 30 серпня – 1 вересня.

Також до програми Ігор-2020 долучені нові дисципліни: в академічному веслуванні серед жінок – розпашні безрульні четвірки, у баскетболі – дисципліна 3х3, у велоспорті на треку – «медісон», у BMX – фристайл, командні змагання в дзюдо, змішана естафета 4х400 в легкій атлетиці, змішані пари в настільному тенісі, стрільбі з лука та кульовій стрільбі, змішана естафета в триатлоні, командні змагання в рапірі серед жінок та шаблі у чоловіків, нові дистанції додали в плаванні та веслуванні на каное.

Чим допомагають спортсменам за рік до змагань?

Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі НОК України, загальна сума допомоги атлетам за останні два роки склала понад 28 мільйонів гривень.

«З метою сприяння підготовці спортсменів до Токіо-2020 у формі іменних стипендій та в рамках програми допомоги спортсменам-переселенцям Національним олімпійським комітетом виділено близько 3 мільйонів гривень. Протягом півтора року безпосередньо до старту Олімпійських ігор у Токіо НОК виплачує щомісячні стипендії 30 провідним атлетам України. Загальний обсяг фінансування цієї програми складає 4 мільйони гривень. Для підготовки жіночих та чоловічих збірних України з баскетболу 3х3 до Ігор-2020 НОК надав 1,25 мільйона гривень. Ці кошти спрямовані на тренувальні збори, а також на участь у міжнародних змаганнях протягом 2019-2020 років», – пояснили в прес-службі НОК.

Крім того, майже 11 мільйонів гривень було надано як гранти для федерацій, 6,5 мільйона – на підвищення кваліфікації тренерів та 800 тисяч на методичну олімпійську літературу.

Також 130 українських спортсменів – кандидатів до Олімпійських ігор –проходять поглиблене медичне обстеження в рамках програми наукового парку «Кардіо – плюс» та українського експерта Іллі Ємця.

Які шанси збірної України?

На літніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро у 2016 році Україна виборола 11 нагород: 2 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Чемпіонами в Ріо стали спортивний гімнаст Олег Верняєв та веслувальник на каное Юрій Чебан.

Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує збірній Україні 16 нагород: 7 золотих, 6 срібних та 3 бронзові. Очолять неофіційний залік за кількість медалей США – 126 нагород, з яких 51 золота. Також у п’ятірку найсильніших команд потраплять Китай, Японія, Росія та Велика Британія.

Чим здивує технічна Японія?

Талісманом Олімпіади став Мірайтова, який розфарбований у біло-синю клітинку. Дизайнери, які створити талісман, поєднали традиції стилю манга і риси хайтеку. Олімпійський маскот спортивний, бо має здатність моментально переміщатися в просторі, і справедливий.

Олімпійські медалі виготовлені з сировини перероблених старих смартфонів. Для цього було зібрано 50 тонн гаджетів. Загалом для виготовлення повного комплекту медалей необхідно близько 7 тонн дорогоцінних металів. Зараз уже на 100% виконали план із вилучення бронзи – 2700 кг, срібла зібрали 3500 кг і це 85%, а золота ще треба 6%.

Також організатори Ігор представили чотирьох технологічних роботів «майбутнього», кожен із яких виконуватиме свою важливу місію. Вони вітатимуть спортсменів і глядачів на Іграх, надаватимуть підтримку на місцях, стежитимуть за порядком і дозволять усім, хто не має змоги побачити змагання на власні очі, відчути себе присутніми.

Уже в серпні відбудуться чемпіонати Європи та світу, на яких українці боротимуться за ліцензії: зі сучасної боротьби, скелелазіння, кінного спорту, бадмінтону, академічного веслування, веслування на байдарках та каное, дзюдо, велоспорту та тріатлону.