Літній футбольний тріумф. 5 нагород збірних України за це літо

В іспанській Севільї завершився чемпіонат світу серед гравців з ураженнями опорно-рухового апарату. У фінальному матчі збірна України здобула срібні медалі, поступившись команді з Росії. І це вже п’ята нагорода України на світових та континентальних чемпіонатах за червень-липень 2019 року. Справжній літній футбольний тріумф для «синьо-жовтих». Радіо Свобода нагадує, хто ще на весь світ заявив, що Україна – справжня футбольна держава.

Паралімпійці – срібні призери чемпіонату світу

В іспанській Севільї українська паралімпійська збірна з футболу виборола срібні нагороди на світовій першості. У груповому етапі українці очолили свій квартет, розгромивши команди Іспанії (10:0), Австралії (7:0) й Аргентини (2:0). У чвертьфіналі «синьо-жовті», немов катком, проїхалися по команді з Нідерландів – 5:0, а у півфіналі не залишили шансів збірній Бразилії (3:0). Проте у битві за «золото» українців зупинили російські спортсмени, матч завершився з рахунком 3:1. Єдиний гол у складі «синьо-жовтих» забив Сергій Беденок.

Українська команда здобула вже 10-у нагороду на світових першостях з футболу. До цього часу футболісти з вадами опорно-рухового апарату ставали переможцями п’яти мундіалів у 2001, 2003, 2009, 2013, 2017. Також український гімн лунав завдяки цій збірній на трьох паралімпіадах: у Афінах-2004, Пекіні-2008 та Ріо-2016.

Збірна України U20 – чемпіони світу

15-го червня молодіжна збірна України у фіналі чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років перемогла однолітків із Південної Кореї з рахунком 3:1. За «синьо-жовтих» голи забили Георгій Ціташвілі та двічі відзначився Владислав Супряга.

Уперше в історії українська «молодіжка» нарешті зруйнувала прокляття «не виходу з 1/8», і привезла додому зі світової першості Кубок та золоті нагороди. Також воротаря української команди Андрія Луніна було визнано найкращим голкіпером турніру. Півзахисник «синьо-жовтих» Сергій Булеца отримав «Срібний м’яч» за 3 голи та 2 асисти, якими відзначився на мундіалі. А Данило Сікан посів друге місце серед бомбардирів турніру і став володарем «Срібної бутси».

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Дефлімпійська збірна – чемпіони Європи

Поки «молодіжка» грала проти збірної Південної Кореї, українська дефлімпійська збірна протистояла команді з Німеччини на чемпіонаті Європи серед спортсменів із вадами слуху. Золотий матч завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 2:0. Обидва м’ячі українські дефлімпійці забили у другому таймі.

Для «синьо-жовтих» спортсменів із вадами слуху це перша золота нагорода чемпіонату Європи, у 2011 році українці ставали срібними призерами. На світовому ж рівні збірна України давно серед лідерів – у 2009 році вона здобула «золото» Дефлімпіади у матчі проти російської збірної, а також двічі ставала срібною призеркою.

Українські вихованці дитячих будинків – чемпіони світового кубка

14 липня у столиці Польщі Варшаві завершився світовий кубок серед вихованців дитячих будинків. В мундіалі змагалися 29 команд. Збірну України представляла львівська команда «Копа», у складі якої діти-сироти; діти, що позбавлені батьківської опіки та діти, які опинилися в складних життєвих обставин. Вік футболістів 14-16 років.

​У фіналі «синьо-жовті» перемогли нідерландську команду з рахунком 1:0, другий рік поспіль ставши чемпіонами Кубка світу.

Також українських юних футболістів відзначили індивідуальними нагородами – найкращий бомбардир та найкращий воротар (за рішенням організаторів та спонсорів). Імена дітей, за українським законодавством, Радіо Свобода не може називати.

Лікарі – бронзові призери чемпіонату світу

Українські медики у віковій категорії «Мастерс» (старше 45 років) розчавили команду Мексики у фіналі світової першості. 8:1 – із таким рахунком завершилася «золота» зустріч. Голи забили Олег Голобуцький, Сергій Шамраєв, Денис Виноградов, причому два з м’ячів українці оформили вже на першій хвилині.

Бронзові нагороди чемпіонату світу вже п’яті у кошику збірної лікарів, віком старше 45 років. Зі світової першості українці щороку повертаються з медалями. На рахунку медиків-футболістів категорії «Мастерс» за 5 років проведення змагань – два «золота», «срібло» та дві «бронзи».

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