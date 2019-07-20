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20 Липень 2019, Київ 15:54
Суспільство

Літній футбольний тріумф. 5 нагород збірних України за це літо

Під час зустрічі чемпіонів світу – національної молодіжної збірної України U-20 з футболу в аеропорту «Бориспіль», 15 червня 2019 року

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В іспанській Севільї завершився чемпіонат світу серед гравців з ураженнями опорно-рухового апарату. У фінальному матчі збірна України здобула срібні медалі, поступившись команді з Росії. І це вже п’ята нагорода України на світових та континентальних чемпіонатах за червень-липень 2019 року. Справжній літній футбольний тріумф для «синьо-жовтих». Радіо Свобода нагадує, хто ще на весь світ заявив, що Україна – справжня футбольна держава.

Паралімпійці – срібні призери чемпіонату світу

В іспанській Севільї українська паралімпійська збірна з футболу виборола срібні нагороди на світовій першості. У груповому етапі українці очолили свій квартет, розгромивши команди Іспанії (10:0), Австралії (7:0) й Аргентини (2:0). У чвертьфіналі «синьо-жовті», немов катком, проїхалися по команді з Нідерландів – 5:0, а у півфіналі не залишили шансів збірній Бразилії (3:0). Проте у битві за «золото» українців зупинили російські спортсмени, матч завершився з рахунком 3:1. Єдиний гол у складі «синьо-жовтих» забив Сергій Беденок.

Паралімпійська збірна України з футболу
Паралімпійська збірна України з футболу

Українська команда здобула вже 10-у нагороду на світових першостях з футболу. До цього часу футболісти з вадами опорно-рухового апарату ставали переможцями п’яти мундіалів у 2001, 2003, 2009, 2013, 2017. Також український гімн лунав завдяки цій збірній на трьох паралімпіадах: у Афінах-2004, Пекіні-2008 та Ріо-2016.

Збірна України U20 – чемпіони світу

15-го червня молодіжна збірна України у фіналі чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років перемогла однолітків із Південної Кореї з рахунком 3:1. За «синьо-жовтих» голи забили Георгій Ціташвілі та двічі відзначився Владислав Супряга.

Молодіжна збірна України віком спортсменів до 20 років вперше стали чемпіонами світу
Молодіжна збірна України віком спортсменів до 20 років вперше стали чемпіонами світу

Уперше в історії українська «молодіжка» нарешті зруйнувала прокляття «не виходу з 1/8», і привезла додому зі світової першості Кубок та золоті нагороди. Також воротаря української команди Андрія Луніна було визнано найкращим голкіпером турніру. Півзахисник «синьо-жовтих» Сергій Булеца отримав «Срібний м’яч» за 3 голи та 2 асисти, якими відзначився на мундіалі. А Данило Сікан посів друге місце серед бомбардирів турніру і став володарем «Срібної бутси».

/**/ /**/ /**/ Збірна України з футболу U-20
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Дефлімпійська збірна – чемпіони Європи

Поки «молодіжка» грала проти збірної Південної Кореї, українська дефлімпійська збірна протистояла команді з Німеччини на чемпіонаті Європи серед спортсменів із вадами слуху. Золотий матч завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 2:0. Обидва м’ячі українські дефлімпійці забили у другому таймі.

Дефлімпійська збірна України з футболу
Дефлімпійська збірна України з футболу

Для «синьо-жовтих» спортсменів із вадами слуху це перша золота нагорода чемпіонату Європи, у 2011 році українці ставали срібними призерами. На світовому ж рівні збірна України давно серед лідерів – у 2009 році вона здобула «золото» Дефлімпіади у матчі проти російської збірної, а також двічі ставала срібною призеркою.

Українські вихованці дитячих будинків – чемпіони світового кубка

14 липня у столиці Польщі Варшаві завершився світовий кубок серед вихованців дитячих будинків. В мундіалі змагалися 29 команд. Збірну України представляла львівська команда «Копа», у складі якої діти-сироти; діти, що позбавлені батьківської опіки та діти, які опинилися в складних життєвих обставин. Вік футболістів 14-16 років.

​У фіналі «синьо-жовті» перемогли нідерландську команду з рахунком 1:0, другий рік поспіль ставши чемпіонами Кубка світу.

Також українських юних футболістів відзначили індивідуальними нагородами – найкращий бомбардир та найкращий воротар (за рішенням організаторів та спонсорів). Імена дітей, за українським законодавством, Радіо Свобода не може називати.

Лікарі – бронзові призери чемпіонату світу

Українські медики у віковій категорії «Мастерс» (старше 45 років) розчавили команду Мексики у фіналі світової першості. 8:1 – із таким рахунком завершилася «золота» зустріч. Голи забили Олег Голобуцький, Сергій Шамраєв, Денис Виноградов, причому два з м’ячів українці оформили вже на першій хвилині.

Українські лікарі щороку повертаються зі світової першості з нагородами
Українські лікарі щороку повертаються зі світової першості з нагородами

Бронзові нагороди чемпіонату світу вже п’яті у кошику збірної лікарів, віком старше 45 років. Зі світової першості українці щороку повертаються з медалями. На рахунку медиків-футболістів категорії «Мастерс» за 5 років проведення змагань – два «золота», «срібло» та дві «бронзи».

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