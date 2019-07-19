Футбол: в українській Прем'єр-лізі знову гратиме 14 команд

В українській футбольній Прем’єр-лізі із сезону 2020-2021 років гратиме 14 команд. Відповідне рішення ухвалили загальні збори учасників УПЛ.

Спочатку клуби виступили за те, щоб зберегти 12 команд в УПЛ. Однак після прохання переглянути рішення учасники зборів проголосували за розширення Прем’єр-ліги.

Згідно з рішенням клубів, у сезоні 2021-2022 років УПЛ розширять до 16 команд.

Із сезону 2016-2017 років у Прем’єр-лізі бере участь 12 команд. До цього два роки в УПЛ грали 14 клубів. Ще раніше – з 2002 року – у вищому дивізіоні чемпіонату було 16 команд.

Зниження кількості учасників чемпіонату пояснювали економічними причинами.