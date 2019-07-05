ФІФА планує збільшити кількість команд Жіночого чемпіонату світу з футболу – AP

Міжнародна федерація футболу ФІФА планує збільшити кількість команд Жіночого чемпіонату світу з футболу з 24 до 32-х повідомляє інформаційне агентство Associated Press з посиланням на голову федерації Джанні Інфантіно. Також ФІФА заявляє про намір подвоїти розмір призової винагороди за перемогу в чемпіонаті, хоча навіть у такому разі зберігається значна різниця з фінансування чоловічого турніру.

Інфантіно повинен отримати схвалення від органів управління федерацією, щоб розширити жіночі змагання. За його словами, він хоче внести зміни вже до наступного чемпіонату в 2023 році.

«Нам треба діяти швидко, якщо ми хочемо бачити 32 команди (учасниці чемпіонату – ред.) вже у 2023 році. Ми обговоримо це як термінове питання і подивимося, чи вже можна ухвалювати розширення до 2023 року. У такому випадку нам доведеться наново оголосити конкурс, щоб дати всім можливість взяти участь в організації або, можливо, долучитися до когось, хто вже брав участь в конкурсі для організації Світового чемпіонату на 24 команди», – сказав Інфантіно 5 липня.

Читайте також: Ексгравець збірної України з футболу залишив російський клуб​

Є ймовірність, що 37 членів Ради ФІФА ухвалюватимуть рішення щодо того, де пройде Світовий чемпіонат з футболу серед жінок, у березні 2020 року. Дев’ять країн висловили цікавість до участі в конкурсі. Це Бразилія, Південна Африка, Аргентина, Австралія, Болівія, Колумбія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея.

Раніше Інфантіно називав серед пріоритетних цілей розширення Світового чемпіонату з футболу для чоловіків від 32 до 48 команд у 2026 році, коли змагання прийматимуть Сполучені Штати, Канада та Мексика.

На цих змаганнях команди ділитимуть між собою загальний призовий фонд у 440 мільйонів доларів, ще 209 мільйонів будуть призначені для клубів, чиї гравці братимуть участь.

Читайте також: Футболісти трьох грузинських клубів нагадали про окупацію Грузії​

Навіть у разі подвоєння призового фонду жіночого чемпіонату він становитиме 100 мільйонів доларів, за словами Інфантіно.

Голова Федерації, втім, заявив про намір запустити два суто жіночих змагання: Кубок клубів світу та Лігу націй між Світовими чемпіонатами. Як пояснює Інфантіно, розвиток національного жіночого футболу можливий тільки в разі розвитку клубних змагань на рівні всього світу.

«Нам потрібне світове змагання, яке відбуватиметься щороку, дозволить клубам показати себе і змусить і чоловічі, і жіночі клуби більше інвестувати в жіночий футбол», – каже він.

У березні 2019 року стало відомо, що жіноча збірна з футболу Сполучених Штатів подала позов проти національної Федерації футболу, вимагаючи рівних умов праці з футболістами-чоловіками.