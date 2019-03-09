Жіноча збірна США позивається до футбольної федерації країни, вимагаючи однакових умов з чоловіками

Жіноча футбольна збірна США позивається до національної федерації, вимагаючи однакових умов з чоловічою командою. До колективного позову приєдналися 28 гравців, зазначає «Голос Америки».

Позов був поданий 8 березня до федерального суду в Лос-Анджелесі. Футболістки вимагають встановити їм однакові з чоловічою збірною зарплати. Також вони вказують, що протягом довгого часу футболістки подорожували в менш комфортних умовах, в порівнянні з чоловічою збірною, мали гірші умови для тренувань, доступу до медперсоналу і реклами ігор за участю їх команди.

У Федерації футболу США заявляли, що цей дисбаланс обумовлений відмінностями в контрактах.

Також, є норми ФІФА, яким зобов’язані слідувати національні федерації. Так, наприклад, чоловіча футбольна збірна з 32 чоловік за вихід до фінальної частини чемпіонату світу отримує 400 мільйонів доларів, а жіноча футбольна збірна з 24 осіб – тільки 30 мільйонів.

Варто зазначити, що жіноча збірна США, на відміну від колег-чоловіків, є однією з найсильніших у світі. Вона тричі перемагали на чемпіонатах світу і чотири рази на Олімпійських іграх.