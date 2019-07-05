Wimbledon: Ястремська перемагає Голубич на шляху до 1/8 фіналу

Українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє в 1/8 фіналу найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.

В матчі третього кола Ястремська перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубич – 7:5, 6:3. При цьому в першому сеті українка поступалася з рахунком 2:5.

У наступному раунді, який стартує в понеділок, Ястремська зіграє з китаянкою Чжан Шуай.

Раніше до 1/8 фіналу пробилася перша ракетка України Еліна Світоліна. Це вперше в історії одразу дві українки зіграють на цьому етапі Wimbledon.