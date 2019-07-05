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05 Липень 2019, Київ 17:26
Новини | Спорт

Wimbledon: Ястремська перемагає Голубич на шляху до 1/8 фіналу

Ястремська зіграє в четвертому колі

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Українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє в 1/8 фіналу найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.

В матчі третього кола Ястремська перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубич – 7:5, 6:3. При цьому в першому сеті українка поступалася з рахунком 2:5.

У наступному раунді, який стартує в понеділок, Ястремська зіграє з китаянкою Чжан Шуай.

Раніше до 1/8 фіналу пробилася перша ракетка України Еліна Світоліна. Це вперше в історії одразу дві українки зіграють на цьому етапі Wimbledon.

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