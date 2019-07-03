Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Липень 2019, Київ 19:38
Новини | Спорт

Wimbledon: Ястремська перемогла американку Кенін

Ястремська виходить до третього кола Wimbledon

Дивитись коментарі

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до третього кола найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.

Ястремська у трьох сетах здолала американку російського походження Софію Кенін – 7:5, 4:6, 6:3.

Вийшовши до третього кола на лондонських кортах, українка повторила свій рекорд на «Шоломах» – до цього ж етапу їй вдалося дійти у січні цього року на Australian Open.

У наступному колі Ястремська зіграє з представницею Швейцарії Вікторією Голубич. Українка вже перемагала її цього року на траві – у англійському Істборні.

У третьому раунді також зіграє перша ракетка України Еліна Світоліна.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Нагору
XS
SM
MD
LG