Wimbledon: Козлова не змогла пробитися до другого кола

Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла вийти до другого кола найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.

На старті змагань Козлова поступилася американці Лорен Девіс з рахунком 3:6, 2:6.

Це друга за сьогодні поразка представниць України на лондонських кортах. Раніше Леся Цуренко програла Барборі Стрицовій з Чехії. Втім вона ще заявлена у парній сітці Wimbledon в дуеті з Олександрою Саснович з Білорусі.

Напередодні до другого кола вдалося пробитися першій та третій ракеткам України – Еліні Світоліній та Лесі Цуренко.