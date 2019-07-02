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02 Липень 2019, Київ 16:10
Новини | Спорт

Wimbledon: Козлова не змогла пробитися до другого кола

Козлова поступилася Девіс

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Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла вийти до другого кола найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.

На старті змагань Козлова поступилася американці Лорен Девіс з рахунком 3:6, 2:6.

Це друга за сьогодні поразка представниць України на лондонських кортах. Раніше Леся Цуренко програла Барборі Стрицовій з Чехії. Втім вона ще заявлена у парній сітці Wimbledon в дуеті з Олександрою Саснович з Білорусі.

Напередодні до другого кола вдалося пробитися першій та третій ракеткам України – Еліні Світоліній та Лесі Цуренко.

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