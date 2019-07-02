Цуренко програла на старті Wimbledon

Українська тенісистка Леся Цуренко програла на старті найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.

Цуренко поступилася представниці Чехії Барборі Стрицовій з рахунком 3:6, 2:6.

У другому матчі на цьому ж 5-му корті українка Катерина Козлова зіграє з американкою Лорен Девіс.

Напередодні до другого кола вдалося пробитися першій та третій ракеткам України – Еліні Світоліній та Даяні Ястремській.

Цуренко також заявлена у парній сітці Wimbledon в дуеті з Олександрою Саснович з Білорусі.