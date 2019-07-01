Теніс: Світоліна та Ястремська стартують на Wimbledon

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська 1 липня стартують на найпрестижнішому турнірі серії «Великого шолому», Wimbledon.

Світоліна зіграє з представницею Австралії Дар’єю Гавриловою. Матч розпочнеться о 13:00 за Києвом.

Суперницею Ястремської стане італійка Каміла Джорджі. Початок гри – 13:00.

Ще дві українки, Леся Цуренко та Катерина Козлова, почнуть виступи на лондонських кортах пізніше.

Напередодні Світоліна представила нову форму, яку Nike підготувала для неї на Wimbledon. Це єдиний турнір сезону, де гравці можуть виступати виключно в білій формі.