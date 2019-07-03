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03 Липень 2019, Київ 07:27
Новини | Спорт

Wimbledon: Світоліна та Ястремська поборються за вихід до третього кола

Світоліна зіграє з росіянкою Гаспарян

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Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська сьогодні зіграють матчі другого кола найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.

Світоліна на третьому корті зіграє з росіянкою Маргаритою Гаспарян. Початок матчу о 13:00 за Києвом.

Ястремська зустрінеться з американкою Софією Кенін, посіяною на турнірі під 27 номером. Матч запланований третім запуском на 18-му корті.

Ще дві тенісистки з України, Леся Цуренко та Катерина Козлова, сьогодні почнуть виступи у парній сітці Лондонського турніру. Напередодні вони не змогли перемогти у матчах першого кола одиночних змагань.

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