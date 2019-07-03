Wimbledon: Світоліна та Ястремська поборються за вихід до третього кола

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська сьогодні зіграють матчі другого кола найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.

Світоліна на третьому корті зіграє з росіянкою Маргаритою Гаспарян. Початок матчу о 13:00 за Києвом.

Ястремська зустрінеться з американкою Софією Кенін, посіяною на турнірі під 27 номером. Матч запланований третім запуском на 18-му корті.

Ще дві тенісистки з України, Леся Цуренко та Катерина Козлова, сьогодні почнуть виступи у парній сітці Лондонського турніру. Напередодні вони не змогли перемогти у матчах першого кола одиночних змагань.