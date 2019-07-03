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03 Липень 2019, Київ 16:36
Новини | Спорт

Wimbledon: Світоліна вийшла до третього кола на відмові росіянки

Світоліна продовжує боротьбу на Wimbledon

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Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до наступного раунду найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon через відмову травмованої суперниці.

Українка зустрічалася у другому колі з росіянкою Маргаритою Гаспарян (5:7, 6:5).

На початку першого сету йшла рівна боротьба, поки Світоліна не втратила подачу за рахунку 2:3 на користь суперниці. Українці вдалося зрівняти рахунок, взявши три гейми поспіль – 5:5, однак вона все ж поступилася з рахунком 5:7.

У другому сеті Світоліна знову не втримала подачу за рахунку 1:2 на користь суперниці, та відразу зробила зворотній брейк. Далі суперниці брали власні подачі. На подачі Гаспарян за рахунку 5:5 (30:0 у геймі на користь Світоліної) у росіянки звело судомою ногу. Після допомоги фізіотерапевтів вона дограла гейм, поступившись, але вже в наступному припинила боротьбу.

У наступному колі Світоліна зіграє з представницею Греції Марією Саккарі.

Це вдруге в кар’єрі Світоліній вдалося пробитися далі другого кола Wimbledon: у 2017 році вона дійшла тут до четвертого кола.

Пізніше сьогодні на лондонські корти в одиночній сітці вийде ще одна українка – Даяна Ястремська.

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