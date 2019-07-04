Wimbledon: Цуренко та Козлова продовжують боротьбу у парних змаганнях

Українські тенісистки Леся Цуренко та Катерина Козлова вийшли до другого кола парної сітки найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.
Цуренко в парі з білорускою Олександрою Саснович переграли дует Тімеа Бачінскі / Бернарда Пера (Швейцарія / США) з рахунком 6:4, 4:6, 6:1.
Козлова разом з австралійкою російського походження Аріною Родіоновою були сильніші за пару Дарью Юрак / Катаріна Среботнік (Хорватія / Словенія) – 4:6, 6:2, 6:4.
В одиночній сітці до третього кола вдалося пробитися першій і третій ракеткам України – Еліні Світоліній та Даяні Ястремській.
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