Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Липень 2019, Київ 07:46
Новини | Спорт

Wimbledon: Цуренко та Козлова продовжують боротьбу у парних змаганнях

Цуренко виступає в парі з білорускою Сасновіч

Дивитись коментарі

Українські тенісистки Леся Цуренко та Катерина Козлова вийшли до другого кола парної сітки найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.

Цуренко в парі з білорускою Олександрою Саснович переграли дует Тімеа Бачінскі / Бернарда Пера (Швейцарія / США) з рахунком 6:4, 4:6, 6:1.

Козлова разом з австралійкою російського походження Аріною Родіоновою були сильніші за пару Дарью Юрак / Катаріна Среботнік (Хорватія / Словенія) – 4:6, 6:2, 6:4.

В одиночній сітці до третього кола вдалося пробитися першій і третій ракеткам України – Еліні Світоліній та Даяні Ястремській.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Нагору
XS
SM
MD
LG