Wimbledon: Цуренко та Козлова продовжують боротьбу у парних змаганнях

Українські тенісистки Леся Цуренко та Катерина Козлова вийшли до другого кола парної сітки найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.

Цуренко в парі з білорускою Олександрою Саснович переграли дует Тімеа Бачінскі / Бернарда Пера (Швейцарія / США) з рахунком 6:4, 4:6, 6:1.

Козлова разом з австралійкою російського походження Аріною Родіоновою були сильніші за пару Дарью Юрак / Катаріна Среботнік (Хорватія / Словенія) – 4:6, 6:2, 6:4.

В одиночній сітці до третього кола вдалося пробитися першій і третій ракеткам України – Еліні Світоліній та Даяні Ястремській.