Футбол: українець Малиновський став гравцем «бронзового» призера чемпіонату Італії

Український футболіст Руслан Малиновський став гравцем «Аталанти» – «бронзового» призера чемпіонату Італії.

Українець виступатиме за новий клуб під 18 номером.

Про вартість переходу та умови контракту Малиновського «Аталанта» не повідомляє.

Останнім клубом 26-річного українця був бельгійський «Генк». За результатами минулого сезону Малиновський посів друге місце в голосуванні за звання найкращого гравця чемпіонату Бельгії. Згідно з підрахунками порталу Transfermarkt, за сезон 2018-2019 років українець забив за «Генк» 16 голів та зробив 16 гольових передач у всіх турнірах.