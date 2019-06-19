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«Золотая молодежка». Сборная Украины по футболу, в которой играют спортсмены возрастом до 20 лет, стала чемпионкой мира. Впервые за годы независимости «сине-желтые» не только пробились дальше 1/8, но и вернулись домой с Кубком мира и золотыми медалями. Среди 24-х парней, которые переписали историю украинского футбола, – также воспитанники донецких клубов и бывшие игроки луганской «Зари».

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Их встречали всем аэропортом, аплодировали, кричали «Молодцы» и пели гимн Украины. 24 молодых футболиста Украины стали чемпионами мира, а также завоевали три личных награды. Так, к примеру, Андрея Лунина назвали лучшим вратарем турнира. Ловкостью, скоростью и сейвами украинского футболиста восхищались и спортивные комментаторы, и болельщики в социальных сетях. Сейчас Лунин – арендованный игрок испанского «Леганеса», а еще год назад защищал цвета луганской «Зари». Его трансфер из клуба луганчан в мадридский «Реал» стало главной сенсацией 2018 года. За переход Лунина «сливочные» заплатили 9 миллионов евро.

На чемпионате мира Лунин провел 6 матчей и пропустил 3 мяча. В четвертьфинале не участвовал, так как был в расположении национальной сборной, но после матча с Люксембургом чартером вылетел в Польшу, чтобы помочь «молодежке» сыграть против Италии в полуфинале. Он же защищал «сине-желтых» и в финальном матче.

Капитан сборной Валерий Бондарь – игрок молодежной команды донецкого «Шахтера». Дебютировал в Украинской премьер-лиге в этом году – 5 мая в матче против «Львова». В защите играет спокойно, уверенно и очень технично. Поэтому и, по данным InStat, именно Бондарь стал лучшим игроком сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше. Всего на мировом первенстве Бондарь провел 7 матчей.

Даниил Сикан за 7 матчей забил 4 гола и по показателям стал главным бомбардиром в сборной и вторым на чемпионате среди всех команд. Воспитанник житомирского футбола в 2019 году подписал контракт с донецким «Шахтером» и играет сейчас в аренде в «Мариуполе». Вот только после такого яркого заявление о себе на мировом первенстве Сикан уже стал целью для агентов иностранных футбольных клубов. По информации прессы, за ним уже «охотятся» мадридский «Атлетико» и венгерский «Ференцварош».

Ефим Конопля стал настоящим открытием чемпионата мира. Его подключение к атакам неоднократно выводили украинскую команду вперед. Именно после его передач Булеца забил в полуфинале сборной Италии, а Супряга – корейцам в главном матче чемпионата. В молодежной команде «горняков» Конопля несколько лет бороздит правую «бровку» и неоднократно доказывал, что он – хороший игрок и в защите, и в отборе, и в ассистах. Теперь об этом знают не только украинские болельщики, но и весь мир.

У Кирилла Дрышлюка – своя история, связанная с Донбассом. Его отец – майор авиации Павел Дрышлюк – погиб 6 июня 2014 года во время облета Славянска на самолете-фоторазведчике. Борт был замечен и подбит российскими гибридными силами. Правый двигатель загорелся, самолет начал падать. Офицеры остались управлять самолетом, чтобы отвести опасность от жилого сектора – села Пришиб, а младшие члены экипажа спаслись, выпрыгнув с парашютом. Среди погибших офицеров был и отец Кирилла Дрышлюка.

По 7 матчей отыграли футболисты «молодежки» «Шахтера» – Виктор Корниенко, Максим Чех и Алексей Кащук. Последнего называют самым талантливым украинским футболистом 2000 года рождения. В чемпионате Европы Кащук забил 26 матчей, а вот на мировом первенстве оформить гол не смог, но участвовал в атаках. Также один матч на чемпионате провел воспитанник донецкого «Олимпика» Игорь Снурцин.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім’я не буде розкрите).