Кількість учасників УПЛ у наступному сезоні не змінюватимуть

Клуби української футбольної Прем’єр-ліги підтримали формат із 12 учасниками чемпіонату, інформує преc-служба УПЛ.

Згідно з повідомленням, це сталося «після дискусії щодо фінансового, турнірного, інфраструктурного та комерційного критеріїв».

Із сезону 2016-2017 років у Прем’єр-лізі бере участь 12 команд. До цього два роки в УПЛ грали 14 клубів. Ще раніше – з 2002 року – у вищому дивізіоні чемпіонату було 16 команд.

Зниження кількості учасників чемпіонату пояснюють економічною ситуацією в країні.