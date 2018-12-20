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20 Грудень 2018, Київ 21:10
Новини | Події

Кількість учасників УПЛ у наступному сезоні не змінюватимуть

В УПЛ залишиться 14 команд

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Клуби української футбольної Прем’єр-ліги підтримали формат із 12 учасниками чемпіонату, інформує преc-служба УПЛ.

Згідно з повідомленням, це сталося «після дискусії щодо фінансового, турнірного, інфраструктурного та комерційного критеріїв».

Із сезону 2016-2017 років у Прем’єр-лізі бере участь 12 команд. До цього два роки в УПЛ грали 14 клубів. Ще раніше – з 2002 року – у вищому дивізіоні чемпіонату було 16 команд.

Зниження кількості учасників чемпіонату пояснюють економічною ситуацією в країні.

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