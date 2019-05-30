«Динамо» та «Шахтар» перемогли в останньому турі УПЛ

30 травня завершилися змагання української футбольної Прем’єр-ліги сезону 2018-2019 років.

«Шахтар» переміг на виїзді ФК «Львів» (0:3), завершив чемпіонат на першій сходинці з 83 очками та зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів в наступному сезоні. За ним йде київське «Динамо», яке 30 травня перемогло на виїзді «Олександрію» (Кіровоградська область) і має 72 очок. Кияни розпочнуть євросезон із третього раунду кваліфікації ЛЧ.

«Бронзу» й право грати в груповому етапі Ліги Європи здобула «Олександрія». Далі йде «Маріуполь» (Донецька область), який в останньому турі здолав луганську «Зорю» (вона посіла п’яту сходинку). Ці команди почнуть змагання в Лізі Європи із третього та другого кваліфікаційного раунду відповідно.

До другого дивізіону вилітає «Арсенал-Київ», який посів останнє місце. Його замінить переможець першої ліги СК «Дніпро-1». За право брати участь в УПЛ в наступному сезоні львівські «Карпати» позмагаються із луцькою «Волинню», а одеський «Чорноморець» – із «Колосом» (Київська область).