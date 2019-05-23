Головний тренер «Шахтаря» припустив, що залишиться в Україні в наступному сезоні

Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека припускає, що залишиться в Україні в наступному сезоні.

«Усе вказує на те, що так. У мене ще один рік контракту. Я сподіваюся завжди бачити вболівальників, які були на цьому матчі. Справді шкода, що на стадіонах в Україні не завжди панує така атмосфера. Шкода, що вони не заповнюються такою кількістю людей, якою мають заповнюватись. Не знаю, правильно чи ні, однак населення України – 40-44 мільйони», – сказав Фонсека на своїй прес-конференції після матчу з київським «Динамо» в Харкові.

На його думку, «ті, хто є відповідальним за футбол у країні, повинні обміркувати цей момент щодо вболівальників».

22 травня «Шахтар» зіграв з «Динамо» внічию (1:1). Після цього відбулася церемонія нагородження «гірників» чемпіонськими медалями.

У цьому сезоні «Шахтар» під керівництвом Паулу Фонсеки здобув перемогу в чемпіонаті України з футболу та Кубку України.

Португалець Фонсека очолює донецький «Шахтар» із літа 2016 року. Він по три рази перемагав в чемпіонаті та кубку, ще раз – у Суперкубку України. Крім того, «Шахтар» двічі грав в 1/16 Ліги Європи та 1/8 Ліги чемпіонів.