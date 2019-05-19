Донецький «Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу

Донецький футбольний клуб «Шахтар» достроково, за три тури до завершення матчів Прем’єр-ліги, став чемпіоном України.

В матчі 29-го туру «Шахтар» переміг «Зорю» з Луганська з рахунком 1:0. Єдиний гол забив на 11-й хвилині шахтарівець Жуніор Мораєс.

Таким чином, «Шахтар» став недосяжним для найближчого суперника, київського клубу «Динамо», що його донеччани випереджають нині на 11 очків.

15 травня «Шахтар» також переміг у фіналі Кубка України з футболу і зберіг за собою титул володаря Кубка.